大貨車山路失控追撞釀1死 廢五金散落一地

2019-10-07 22:30 聯合報 記者 聯合報 記者 賴香珊 ／即時報導



南投縣今傳大貨車追撞意外，兩輛大貨車從嘉義縣載運廢五金行經南投市鳳山路下坡時，壓後跟車的劉姓駕駛疑因不熟路況又剎車失靈，駕車失控追撞前車後翻覆，撞上路旁電桿才停止，而其車上的江姓乘客被拋飛車外，送醫搶救仍不治。

南投縣消防局指出，今下午1時許獲報南投市鳳山路有大車事故，且有人受困受傷，隨即調派南投和鳳鳴分隊救護車及器材車馳援，到場後發現路面上廢棄鍋具、鐵材等散落一地，2人身體多處擦挫傷，另1人OHCA，送醫急救後仍宣告不治。

據瞭解，58歲劉男、35歲林男和38歲江男3人2車同公司，今從嘉義載著廢五金北上，沿著彰化要運往南投縣南崗工業區，由林駕車領頭帶路，劉則載江壓後跟隨，未料行經南投市鳳山路下坡路段時，卻發生兩車追撞事故。

劉男駕車先撞上林男所駕駛的大貨車，兩車因此接連翻覆，前車打橫倒在路中間，車斗上載運的廢五金也因翻覆散落；後車失控翻覆後，直接撞上路旁電線桿，車頭全毀，江則被拋飛到車外，最後傷重不治，林、劉則輕傷，經救治後無大礙。