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火炎山遊樂區日前工安事故 意外掀起清海無上師討論

2019-10-07 20:11聯合報 記者范榮達／即時報導

苗栗縣苑裡鎮火炎山遊樂區9月29日發生一件工安死亡事故，因火炎山遊樂區計畫轉型推廣蔬食養生的宗教文化園區，當天由清海無上師世界會租用辦活動，意外引起注目與討論。

警方調查，一部堆高機9月29日在火炎山遊樂區下坡路段翻覆，駕駛林姓男子跳車無大礙，但57歲賴姓男子被堆高機壓在地，苗栗縣政府消防局據報，趕到現場時賴男明顯死亡，警方接手處理，並依過失致死罪嫌移送苗栗地檢署偵辦中。

今天傳出案發時園區有耽擱報案情事，引起熱烈討論，火炎山遊樂世界股份有限公司聲明指出，遊樂區發生意外深感遺憾，公司於事發現場第一時間通報119救護車，及110警察局，一切合法及時處理。

苗栗縣政府文化觀光局指出，火炎山遊樂區為交通部觀光局立案登記觀光遊樂事業，觀光局去年底核定合法轉讓，辦理負責人變更，今年7月觀光局督導考核，經營團隊曾提及有意轉型為推廣蔬食養生的宗教文化園區，但目前尚未接獲具體變更計畫。

檢調單位曾於1996年接間獲檢舉，搜索清海無上師苗栗縣西湖道場查案，但道場人員先一步撤離，後來清海無上師在苗栗沉寂多時，清海無上師世界會近年來大力推廣「吃素救地球」，租用火炎山遊樂區辦活動，一場工安意外再度引發討論。

苗栗縣苑裡鎮火炎山遊樂區9月29日發生一件工安死亡事故，當天由清海無上師世界會租...
苗栗縣苑裡鎮火炎山遊樂區9月29日發生一件工安死亡事故，當天由清海無上師世界會租用辦活動，意外引起討論。圖／民眾提供
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苗栗縣工安警察

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