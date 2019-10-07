火炎山遊樂區日前工安事故 意外掀起清海無上師討論

2019-10-07 20:11 聯合報 記者 聯合報 記者 范榮達 ／即時報導



苗栗縣苑裡鎮火炎山遊樂區9月29日發生一件工安死亡事故，因火炎山遊樂區計畫轉型推廣蔬食養生的宗教文化園區，當天由清海無上師世界會租用辦活動，意外引起注目與討論。

警方調查，一部堆高機9月29日在火炎山遊樂區下坡路段翻覆，駕駛林姓男子跳車無大礙，但57歲賴姓男子被堆高機壓在地，苗栗縣政府消防局據報，趕到現場時賴男明顯死亡，警方接手處理，並依過失致死罪嫌移送苗栗地檢署偵辦中。

今天傳出案發時園區有耽擱報案情事，引起熱烈討論，火炎山遊樂世界股份有限公司聲明指出，遊樂區發生意外深感遺憾，公司於事發現場第一時間通報119救護車，及110警察局，一切合法及時處理。

苗栗縣政府文化觀光局指出，火炎山遊樂區為交通部觀光局立案登記觀光遊樂事業，觀光局去年底核定合法轉讓，辦理負責人變更，今年7月觀光局督導考核，經營團隊曾提及有意轉型為推廣蔬食養生的宗教文化園區，但目前尚未接獲具體變更計畫。