接小孩放學回家出車禍 母命危女童輕傷

相關新聞
惡劣！關公前飛踢連踹身心障礙男 民眾看不過PO網肉搜2019-10-07 16:58
七旬婦人疑橫越道路未走斑馬線 貨車撞上送醫不治2019-10-07 16:50
海巡高雄艦趕赴澎湖 協救失蹤大陸搬運船船員2019-10-07 16:14
逛桃園農博遺失2萬元 警火速尋回皮包2019-10-07 15:23
2大陸運砂船海上遇難12人失聯 港中台三地聯手救援2019-10-07 14:31
影／農用噴藥車翻覆台東農民喪命 長子：我要真相2019-10-07 14:29
家長上山採金針無法接送 暖警送淋雨學生返家2019-10-07 14:00
鶯歌國慶街民宅火警 燒毀頂樓2019-10-07 13:48
公車倒車直撞奧迪車尾 肇事司機裝沒事溜了2019-10-07 13:46
嘉縣民雄貨車轎車擦撞 路燈都被撞下來了2019-10-07 13:20
2雨衣客凌晨潑紅漆 台中大里一民宅、轎車遭殃2019-10-07 13:19
教養院女院生用藥後突失呼吸心跳 送醫急救無效2019-10-07 11:47
士林20年甜不辣老店傳火警 老闆手掌燒燙傷送醫2019-10-07 11:46
國道汐止路段自撞分隔島翻覆 駕駛受傷送醫2019-10-07 11:45
U值媒／男女不平權，亞洲更嚴重！例如她們......2019-10-07 11:38
發現送修手機有失竊訊息 通訊行老闆通知失主報警2019-10-07 11:22
翻覆中線車道…凌晨開車自撞國1分隔島 駕駛暫無礙2019-10-07 11:18
又見違建火警！嘉縣水上鐵皮屋工廠失火 濃煙衝天2019-10-07 08:55
5天偷4次 秘魯雙賊出境前被逮收押2019-10-07 00:42
連撞12機車肇逃 4小時後猝死家門口2019-10-07 00:40
旅遊達人教防備…網路訂房後 直接跟飯店確認2019-10-07 00:31
Booking.com訂房網疑個資外洩 228人受騙2019-10-07 00:16
韓國歐爸稱要匯款解救行李 警及時阻詐保住婦人10萬2019-10-06 23:11
日籍夫婦遊台首站高雄 2行李箱竟忘計程車上2019-10-06 22:57
2幼嬰兒反鎖車內家長心急如焚 消防人員破窗救出2019-10-06 21:51
手機不見女子誤以為遭扒手行竊 最後只是烏龍一場2019-10-06 21:11
花蓮東大門夜市傳失火 疑排油煙機釀禍台電急斷電2019-10-06 20:35
高雄港都客運驚傳站內意外 婦捲車底死亡司機沒察覺2019-10-06 19:49
太魯閣水簾洞地面濕滑 大馬遊客不慎摔斷腿2019-10-06 19:19
秘魯觀光客涉行竊五星級飯店、連鎖咖啡店 遭羈押禁見2019-10-06 19:12
騎車躲追捕 毒品通緝犯壓到抽水機水管摔倒噴飛2019-10-06 17:05
成大連儂牆再傳破壞 這次被撕的是小熊維尼海報2019-10-06 17:04
中鋼輸送機帶起火 環保局依空汙法開罰2019-10-06 16:10
慶生缺錢用手機翻譯搶移工 啤酒未喝完2嫌拘留室過生日2019-10-06 16:10
中鋼礦砂輸送帶突冒煙自燃 幸及時撲滅虛驚一場2019-10-06 16:07
警政署辦慈善園遊會 陳家欽：民眾對警滿意度達7成72019-10-06 15:36
影／男子開車撞12輛機車逃逸 卻心肌梗塞死在家門口2019-10-06 15:28
高雄仁武加油站疑氣爆 女騎士慘遭噴飛2019-10-06 14:15
越南工人搭鷹架踩空 3公尺高墜落擦傷送醫2019-10-06 13:57
熱門文章
感念台中殉職打火英雄 禮儀公司300萬喪葬費用全包了2019-10-06 20:38
花蓮東大門夜市傳失火 疑排油煙機釀禍台電急斷電2019-10-06 20:35
社運醫師柳林瑋強吻3女 北檢依強制猥褻罪嫌起訴2019-10-07 10:03
Uber Eats折70元券網喊好用 他連用4單被鎖帳號2019-10-07 10:24
逢甲夜市糖葫蘆天價貴？ 巨無霸草莓一串299元2019-10-07 10:28
獵雷艦案國防部求償7千萬 慶富不滿連「巧克力」也要賠2019-10-07 15:24
一審重判張淑晶稱「衝庭」請假 法界傻眼：又不是律師2019-10-07 10:35
PO鴻海薪資單的人查到了？李正皓：信義分局已發傳票2019-10-07 12:16
黃國昌傻眼了：橋梁檢測資料涉著作權保護 無法提供？2019-10-07 13:00
又見違建火警！嘉縣水上鐵皮屋工廠失火 濃煙衝天2019-10-07 08:55
Booking.com訂房網疑個資外洩 228會員遭騙3千多萬元2019-10-06 13:32
南方澳斷橋 黃國昌再爆：橋樑檢測報告造假2019-10-07 12:21
影／農用噴藥車翻覆台東農民喪命 長子：我要真相2019-10-07 14:29
接小孩放學回家出車禍 母命危女童輕傷2019-10-07 17:15
日籍夫婦遊台首站高雄 2行李箱竟忘計程車上2019-10-06 22:57
玷辱4女同夥協助拍裸照 法官以重罪逃匿是人性續押2019-10-07 07:35
高中生網交少女約出嘿咻 她傳訊一句話法官減刑期2019-10-07 09:42
Booking.com訂房網疑個資外洩 228人受騙2019-10-07 00:16
消防特考竟洩題 警大前系主任沈子勝遭起訴2019-10-07 12:17
影／女子被偷拍裙底風光渾然不覺 消防員見義勇為逮色狼2019-10-06 18:35
36年前1坪土地買賣恩怨 彰化企業家被恐嚇200萬元2019-10-07 13:48
夫控妻叫小王「親愛的」求償百萬 法官以舉證不足駁回2019-10-07 01:20
在押連千毅申請買電視 雄檢赴看守所瞭解2019-10-07 13:25
2大陸運砂船海上遇難12人失聯 港中台三地聯手救援2019-10-07 14:31
連交2任未成年女友 高雄男逼做這事上法院2019-10-06 22:43
男性侵泥醉女大生賠50萬 被害人至今半夜LINE媽媽2019-10-07 14:09
高雄港都客運驚傳站內意外 婦捲車底死亡司機沒察覺2019-10-06 19:49
【重磅快評】設計施工只半套！橋樑還該歸交通部管嗎2019-10-07 12:52
太魯閣水簾洞地面濕滑 大馬遊客不慎摔斷腿2019-10-06 19:19
樹林3屁孩大同山上縱火燒車 被捕竟稱「好玩」2019-10-07 10:48
墾丁潛水客失蹤5天 家屬心碎重金懸賞「爸爸快回來」2019-10-07 11:15
選前掃黑行動 雲縣警局查獲45人到案2019-10-07 12:17
罵陳菊「蛇鼠一窩」挨告 張琍敏頭戴國旗帽親自出庭2019-10-07 15:59
撒鐵釘設獸夾阻查緝 網鴿勒贖集團提報治平掃黑到案2019-10-07 14:27
她沒吃飯拿包裹 管理員酸：年輕人都睡到那麼晚2019-10-07 17:19
影／蘇貞昌談斷橋「打斷手骨顛倒勇」 危橋修復中央埋單2019-10-07 16:45
發現送修手機有失竊訊息 通訊行老闆通知失主報警2019-10-07 11:22
上班族兼差經營地下匯兌獲利被沒入 還要繳公庫7萬52019-10-07 14:24
手機不見女子誤以為遭扒手行竊 最後只是烏龍一場2019-10-06 21:11
嘉縣民雄貨車轎車擦撞 路燈都被撞下來了2019-10-07 13:20
留言