親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台中市工廠大火
南方澳大橋斷裂
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

高雄公司成長墊底被黑 台中議員找原因還韓國瑜公道

研究細胞如何感知氧氣 英美三人共享諾貝爾醫學獎

火炎山遊樂區工安意外 堆高機翻落壓死一人

2019-10-07 17:57中央社 苗栗縣7日電

苗栗縣警局通霄分局今天表示，9月29日12時許接獲報案，有人在苑裡鎮火炎山遊樂區遭堆高機壓倒，傷勢過重當場死亡，經分局派員勘察採證，檢具相關證據報請檢方偵辦。

苗栗縣政府文化觀光局觀光行銷科長黃騰達則指出，火炎山遊樂區為交通部觀光局立案登記觀光遊樂事業，去年底經觀光局核定合法轉讓，辦理負責人變更。他說，今年7月隨觀光局前往觀光遊樂業督導考核時，經營團隊曾提及有意轉型為推廣蔬食養生的宗教文化園區，但截至目前尚未接獲具體變更計畫。

蘋果日報今天報導，火炎山遊樂區經產權易主之後，成清海無上師信眾共修道場，9月29日有數千名信徒參與禪修，卻發生信眾在園區內操作堆高機翻覆，壓死另一名信徒意外。報導中並提到，有讀者爆料意外發生時，道場工作人員未及時打119叫救護車，反而先請示上師，等救護車到場時，遭壓信徒已不治身亡。

火炎山遊樂區的業主、火炎山遊樂事業股份有限公司發出聲明表示，此案已進入司法程序調查中，「關於媒體報導多與事實不符，公司於事發現場第一時間通報119救護車及110警察局，一切合法及時處理。」

地方人士指出，外傳火炎山遊樂區去年底易主，就是由數名清海無上師的企業家信徒合資申請產權移轉，接手後進行內部整修，以長期租約方式供團體使用，每逢週休假日聚集眾多信徒前往禪修，儼然已成清海無上師在台新據點。

救護車苗栗縣警察

相關新聞

接小孩放學回家出車禍 母命危女童輕傷

2019-10-07 17:15

七旬婦人疑橫越道路未走斑馬線 貨車撞上送醫不治

2019-10-07 16:50

海巡高雄艦趕赴澎湖 協救失蹤大陸搬運船船員

2019-10-07 16:14

逛桃園農博遺失2萬元 警火速尋回皮包

2019-10-07 15:23

2大陸運砂船海上遇難12人失聯 港中台三地聯手救援

2019-10-07 14:31

影／農用噴藥車翻覆台東農民喪命 長子：我要真相

2019-10-07 14:29

家長上山採金針無法接送 暖警送淋雨學生返家

2019-10-07 14:00

鶯歌國慶街民宅火警 燒毀頂樓

2019-10-07 13:48

公車倒車直撞奧迪車尾 肇事司機裝沒事溜了

2019-10-07 13:46

嘉縣民雄貨車轎車擦撞 路燈都被撞下來了

2019-10-07 13:20

2雨衣客凌晨潑紅漆 台中大里一民宅、轎車遭殃

2019-10-07 13:19

教養院女院生用藥後突失呼吸心跳 送醫急救無效

2019-10-07 11:47

士林20年甜不辣老店傳火警 老闆手掌燒燙傷送醫

2019-10-07 11:46

國道汐止路段自撞分隔島翻覆 駕駛受傷送醫

2019-10-07 11:45

U值媒／男女不平權，亞洲更嚴重！例如她們......

2019-10-07 11:38

發現送修手機有失竊訊息 通訊行老闆通知失主報警

2019-10-07 11:22

翻覆中線車道…凌晨開車自撞國1分隔島 駕駛暫無礙

2019-10-07 11:18

又見違建火警！嘉縣水上鐵皮屋工廠失火 濃煙衝天

2019-10-07 08:55

5天偷4次 秘魯雙賊出境前被逮收押

2019-10-07 00:42

連撞12機車肇逃 4小時後猝死家門口

2019-10-07 00:40

旅遊達人教防備…網路訂房後 直接跟飯店確認

2019-10-07 00:31

Booking.com訂房網疑個資外洩 228人受騙

2019-10-07 00:16

韓國歐爸稱要匯款解救行李 警及時阻詐保住婦人10萬

2019-10-06 23:11

日籍夫婦遊台首站高雄 2行李箱竟忘計程車上

2019-10-06 22:57

2幼嬰兒反鎖車內家長心急如焚 消防人員破窗救出

2019-10-06 21:51

手機不見女子誤以為遭扒手行竊 最後只是烏龍一場

2019-10-06 21:11

花蓮東大門夜市傳失火 疑排油煙機釀禍台電急斷電

2019-10-06 20:35

高雄港都客運驚傳站內意外 婦捲車底死亡司機沒察覺

2019-10-06 19:49

太魯閣水簾洞地面濕滑 大馬遊客不慎摔斷腿

2019-10-06 19:19

秘魯觀光客涉行竊五星級飯店、連鎖咖啡店 遭羈押禁見

2019-10-06 19:12

騎車躲追捕 毒品通緝犯壓到抽水機水管摔倒噴飛

2019-10-06 17:05

成大連儂牆再傳破壞 這次被撕的是小熊維尼海報

2019-10-06 17:04

中鋼輸送機帶起火 環保局依空汙法開罰

2019-10-06 16:10

慶生缺錢用手機翻譯搶移工 啤酒未喝完2嫌拘留室過生日

2019-10-06 16:10

中鋼礦砂輸送帶突冒煙自燃 幸及時撲滅虛驚一場　

2019-10-06 16:07

警政署辦慈善園遊會 陳家欽：民眾對警滿意度達7成7

2019-10-06 15:36

影／男子開車撞12輛機車逃逸 卻心肌梗塞死在家門口

2019-10-06 15:28

高雄仁武加油站疑氣爆 女騎士慘遭噴飛

2019-10-06 14:15

越南工人搭鷹架踩空 3公尺高墜落擦傷送醫

2019-10-06 13:57
看更多

熱門文章

感念台中殉職打火英雄 禮儀公司300萬喪葬費用全包了

2019-10-06 20:38

花蓮東大門夜市傳失火 疑排油煙機釀禍台電急斷電

2019-10-06 20:35

社運醫師柳林瑋強吻3女 北檢依強制猥褻罪嫌起訴

2019-10-07 10:03

Uber Eats折70元券網喊好用 他連用4單被鎖帳號

2019-10-07 10:24

逢甲夜市糖葫蘆天價貴？ 巨無霸草莓一串299元

2019-10-07 10:28

獵雷艦案國防部求償7千萬 慶富不滿連「巧克力」也要賠

2019-10-07 15:24

一審重判張淑晶稱「衝庭」請假 法界傻眼：又不是律師

2019-10-07 10:35

PO鴻海薪資單的人查到了？李正皓：信義分局已發傳票

2019-10-07 12:16

黃國昌傻眼了：橋梁檢測資料涉著作權保護 無法提供？

2019-10-07 13:00

又見違建火警！嘉縣水上鐵皮屋工廠失火 濃煙衝天

2019-10-07 08:55

Booking.com訂房網疑個資外洩 228會員遭騙3千多萬元

2019-10-06 13:32

南方澳斷橋 黃國昌再爆：橋樑檢測報告造假

2019-10-07 12:21

影／農用噴藥車翻覆台東農民喪命 長子：我要真相

2019-10-07 14:29

接小孩放學回家出車禍 母命危女童輕傷

2019-10-07 17:15

日籍夫婦遊台首站高雄 2行李箱竟忘計程車上

2019-10-06 22:57

玷辱4女同夥協助拍裸照 法官以重罪逃匿是人性續押

2019-10-07 07:35

高中生網交少女約出嘿咻 她傳訊一句話法官減刑期

2019-10-07 09:42

Booking.com訂房網疑個資外洩 228人受騙

2019-10-07 00:16

消防特考竟洩題 警大前系主任沈子勝遭起訴

2019-10-07 12:17

影／女子被偷拍裙底風光渾然不覺 消防員見義勇為逮色狼

2019-10-06 18:35

36年前1坪土地買賣恩怨 彰化企業家被恐嚇200萬元

2019-10-07 13:48

夫控妻叫小王「親愛的」求償百萬 法官以舉證不足駁回

2019-10-07 01:20

在押連千毅申請買電視 雄檢赴看守所瞭解

2019-10-07 13:25

2大陸運砂船海上遇難12人失聯 港中台三地聯手救援

2019-10-07 14:31

連交2任未成年女友 高雄男逼做這事上法院

2019-10-06 22:43

男性侵泥醉女大生賠50萬 被害人至今半夜LINE媽媽

2019-10-07 14:09

高雄港都客運驚傳站內意外 婦捲車底死亡司機沒察覺

2019-10-06 19:49

【重磅快評】設計施工只半套！橋樑還該歸交通部管嗎

2019-10-07 12:52

太魯閣水簾洞地面濕滑 大馬遊客不慎摔斷腿

2019-10-06 19:19

樹林3屁孩大同山上縱火燒車 被捕竟稱「好玩」

2019-10-07 10:48

墾丁潛水客失蹤5天 家屬心碎重金懸賞「爸爸快回來」

2019-10-07 11:15

選前掃黑行動 雲縣警局查獲45人到案

2019-10-07 12:17

罵陳菊「蛇鼠一窩」挨告 張琍敏頭戴國旗帽親自出庭

2019-10-07 15:59

撒鐵釘設獸夾阻查緝 網鴿勒贖集團提報治平掃黑到案

2019-10-07 14:27

發現送修手機有失竊訊息 通訊行老闆通知失主報警

2019-10-07 11:22

她沒吃飯拿包裹 管理員酸：年輕人都睡到那麼晚

2019-10-07 17:19

上班族兼差經營地下匯兌獲利被沒入 還要繳公庫7萬5

2019-10-07 14:24

影／蘇貞昌談斷橋「打斷手骨顛倒勇」 危橋修復中央埋單

2019-10-07 16:45

手機不見女子誤以為遭扒手行竊 最後只是烏龍一場

2019-10-06 21:11

嘉縣民雄貨車轎車擦撞 路燈都被撞下來了

2019-10-07 13:20
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top