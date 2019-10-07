台中大里載水車加油站前翻覆 引起一陣虛驚

2019-10-07 16:59 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ／即時報導



一輛載水車下午3時許經過台中市大里區國中路與大衛路口時，突然翻車，車上水撒了一地，消防局據報趕往把駕駛救出送醫，所幸駕駛只是尾椎疼痛，沒有大礙。