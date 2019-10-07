2大陸運砂船海上遇難12人失聯 港中台三地聯手救援

兩艘大陸運砂船昨天在台灣海峽中線發出求救訊號，台灣、大陸與香港三地展開救援。海巡署澎湖海巡隊指出，兩艘船艦中，已沉沒的「嘉良」輪有13名船員獲救，另艘「東泓」輪上12名船員均失蹤待救。

海巡署艦隊分署澎湖海巡隊指出，昨天上午接獲國艘中心通報，兩艘陸船在台灣灘接近中線海域發出求救信號，分別是「東泓」輪（12人）及「嘉良」輪（13人）；得知訊息後，澎湖隊立即派遣澎湖艦前往參與搜救，香港亦派出定翼機，中國大陸則有「南海救101號」及直升機出動救援。

因海象惡烈，海上陣風已達8至9級、浪高6米，已沉沒的「嘉良」輪13名船員順利獲救，另艘翻覆的「東泓」12名船員均失蹤。陸方「南海救101號」艦曾派人前往翻覆的「東泓」輪敲打船體，沒有獲得回應。

澎湖艦昨日冒險前往海上救援，經其他船隻告知，「嘉良」輪落水人員已由附近漁船救起，隨即轉往「東泓」輪事故處與「南海救101號」聯手搜救，香港搜救定翼機因油料不足先行離場。