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家長上山採金針無法接送 暖警送淋雨學生返家

2019-10-07 14:00聯合報 記者王思慧 ╱即時報導

花蓮富里鄉2名高中生因父母上六十石山採金針，放學後無人接送，在傾盆大雨中徒步返回...
花蓮富里鄉2名高中生因父母上六十石山採金針，放學後無人接送，在傾盆大雨中徒步返回4公里遠的家中。圖／警方提供
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花蓮富里鄉2名高中生因父母上六十石山採金針，放學後無人接送，在傾盆大雨中徒步返回4公里遠的家中，玉里警分局員警看見伸出援手，雨中送暖，將兩位學生以巡邏車平安載送返家。高中生也很高興的向警察致謝。

警員李政修說，日前執行巡邏勤務，巡經東里火車站旁產業道路，發現兩位玉里高中學生（男學生高一、女學生高二）在大雨中徒步要走回東里村新莊部落家中，因東里火車站距離學生住家約4公里，徒步行走最快也要40分鐘。

警方當下見2位學生全身已遭大雨淋濕，於心不忍，立即請學生坐上巡邏車躲避大雨，並將車內冷氣調為暖氣，讓他們暖暖身體，安全護送返家；學生在下車前也非常有禮貌的向李員表達謝意。

經了解，2位學生就學多以搭乘區間車往返東里至玉里兩地，但父母親有時候會因工作忙碌無法接送，便會徒步回家。近期因六十石山金針盛產，父母皆在山上忙著採金針，放學返家遇到下雨，手上又無雨具，只能硬著頭皮淋雨徒步走回家。

警方表示，偏鄉弱勢家庭比例較高，父母親為讓子女能過好一點的生活，大多會投入職場工作，無法兼顧子女教育，弱勢家庭在經濟、教育及健康等面向，應受到社會各界重視。

玉里分局長呂育騰表示，基層員警最能深刻體會弱勢家庭需求及難處，在能力範圍內持續幫助有困難的民眾，讓「警察工作」更有價值，值得讚許。若民眾有需要，警方將竭盡所能協助，讓大眾感受警察鐵漢柔情的一面。

玉里警分局員警雨中送暖，將兩位學生以巡邏車平安載送返家，高中生也很高興的向警察致...
玉里警分局員警雨中送暖，將兩位學生以巡邏車平安載送返家，高中生也很高興的向警察致謝。圖／警方提供
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警察弱勢家庭

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