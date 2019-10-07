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鶯歌國慶街民宅火警燒毀頂樓

2019-10-07 13:48聯合報 記者林昭彰╱即時報導

新北市鶯歌區國慶街中午12時47分傳出民宅火警，一幢4層樓公寓的頂樓加蓋構造冒出火煙，消防局獲報動員6個分隊人車趕往搶救，15分鐘左右控制火勢，下午1時18分將火勢撲滅，燃燒面積約30平方公尺，主要燃燒神龕及雜物，現場無人員受傷。

新北市鶯歌區國慶街中午12時47分傳出民宅火警。記者林昭彰翻／攝影
新北市鶯歌區國慶街中午12時47分傳出民宅火警。記者林昭彰翻／攝影
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