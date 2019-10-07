影／公車倒車直撞奧迪車尾 肇事司機裝沒事溜了

2019-10-07 13:46 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ╱即時報導



台中市楊姓女子上月底將進口奧迪轎車停放在東區路旁，未料取車時發現，轎車的車尾遭人撞到受損，因此報警，第三警分局調閱監視器後發現，涉案的台中市某客運業者的公車，循線通知涉案的陳姓男子到案，陳辯稱，遲遲等不到車主，所以就離開現場，全案警詢後，今依違反道交條例告發，並函送裁罰。

台中市第三警分局交通分隊表示，上月24日凌晨零時許接獲楊姓女子報案，稱自己進口奧迪轎車停放在東區自由一街、自由二街，她取車時發現轎車後保險桿遭撞，肇事者卻沒有留下任何聯絡資料，楊女報請警方處理，警方調閱監視器後，發現是一輛公車倒車時未注意而釀禍。

警方循線通知涉案的陳姓男子（60歲）到案說明，陳辯稱，他是公車司機，案發時打算在路口倒車，但不慎撞到楊女的車，碰撞後他有下車察看，並在事故現場等候車主，但因遲遲未等到車主現身，所以他就離開現場。

警方認定全案已違反道交條例規定，依法告發後函送台中市交通事件裁決處開罰。