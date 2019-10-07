士林20年甜不辣老店傳火警 老闆手掌燒燙傷送醫

2019-10-07 11:46 聯合報 記者 聯合報 記者 蕭雅娟 ╱即時報導



北市士林區大東路上一家有20年歷史的甜不辣小吃店，今早9時許驚傳火警，疑似因烹調不慎起火，消防人員到場後，小吃店已自行撲滅火勢，老闆疑似手掌有燒燙傷，隨即送往新光醫院就醫。