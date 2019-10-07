發現送修手機有失竊訊息 通訊行老闆通知失主報警

2019-10-07 11:22 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ╱即時報導



陳男去年底遺失小米廠牌的手機後，重新申辦相同門號的SIM卡，並設定「拾到手機的好心人，手機裡有我十分重要的訊息」，而張男受綽號「阿偉」交付該手機，因無法開機做用，拿到通訊行維修，經通訊行老闆發現遺失手機訊息，通知失主後報警，台中地檢署今天依贓物罪起訴張男。

張男（26歲）供稱這支手機是「阿偉」交付，但不清楚「阿偉」的年籍、聯絡方式，並辯稱打開手機時有文字，但都是英文字。檢察官不採信，予以起訴。

起訴書指出，張男在不詳時地，明知綽號「阿偉」男子所交付的小米廠牌黑色手機，是來路不明的贓物，失主是陳男於去年12月8日騎乘機車，行經大雅區中清路與秀山路口時不慎掉落遺失。

陳男發現手機遺失後，同日以電腦登入其手機使用小米廠牌預設的手機定位，發現手機定位已消失，即重新申辦相同門號的SIM卡，並使用該手機預設關閉的功能，再設定「拾到手機的好心人，手機裡有我十分重要的信息，我希望能找回，非常感謝」等訊息。