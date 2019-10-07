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又見違建火警！嘉縣水上鐵皮屋工廠失火 濃煙衝天

2019-10-07 08:55聯合報 記者卜敏正╱即時報導

嘉義縣水上鄉寬士村崎子頭連棟違建鐵皮屋，今天上午約7時發生火警，現場濃煙衝天、數公里外都看得到，消防局派出水上、雙福、太保、三和等分隊到場灌救，因為鐵皮屋內不斷悶燒消防員不斷以切割器破壞鐵門進場救援，現場無人員受困傷亡，目前殘火處理中，起火原因仍待警消調查。

鐵皮屋工廠火警，現場濃煙衝天。記者卜敏正／攝影
鐵皮屋工廠火警，現場濃煙衝天。記者卜敏正／攝影
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鐵皮屋工廠火警，現場濃煙衝天。／記者卜敏正／攝影
鐵皮屋工廠火警，現場濃煙衝天。／記者卜敏正／攝影
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鐵皮屋工廠火警，消防員持切割器破壞鐵捲門進入救火。記者卜敏正／攝影
鐵皮屋工廠火警，消防員持切割器破壞鐵捲門進入救火。記者卜敏正／攝影
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鐵皮屋工廠火警，消防員持切割器破壞鐵捲門進入救火。記者卜敏正／攝影
鐵皮屋工廠火警，消防員持切割器破壞鐵捲門進入救火。記者卜敏正／攝影
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違建消防員火災

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