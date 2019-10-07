Booking.com訂房網疑個資外洩 228人受騙

警方受理知名訂房網詐騙，數量高達二二八件。記者蕭雅娟／翻攝 分享 facebook

知名訂房網「Booking.com」今年五月起，疑似會員個資外洩，陸續有會員被詐騙集團冒充網站客服行騙；刑事局統計五個月內全國已有二二八人報案受騙，總受騙金額超過三千三百萬元。

刑事局預防科說，五月起全台陸續接獲訂房網消費者報案，聲稱遭客服人員詐騙，其中Booking.com連續廿一周均有超過五件詐騙案最多，共計二二八件，是問題最嚴重的訂房網，一六五反詐騙專線已將它列為高風險電商平台，並公布上榜。其他訂房網如Agoda、旅遊達人網、Hotels.com等網站，依序為四件、三件、一件，數量零星，但手法相同。

刑事局表示，該網站資安防護明顯有漏洞，但網站公司設在荷蘭，台灣只有客服部門，曾多次行文、發電郵要求改善，都未獲回覆，請交通部協助聯繫，也只獲得「台灣分公司只有客服人員」的消極回應，為了保障民眾權益提出示警。

據了解，刑事局為此，上周指派駐荷蘭聯絡官與「booking.com」荷蘭總部聯絡，目前就待荷蘭總部提出因應作為。

卅二歲林姓醫師日前報案，指遭Booking.com客服人員致電詐騙，誤以為訂房網系統異常，重複下單、扣款，後來再接獲刷卡銀行致電指定配合操作ATM，接連兩天依照指示操作，遭騙一百六十四萬餘元。

警方查出是Booking.com遭駭客入侵，盜走訂房網資料庫資料，詐團再假冒客服人員打電話給消費者，佯稱系統異常，因更新後出現數據出錯、人為操作瑕疵等，要求解除分期，接著再由假扮銀行行員協助處理扣款，以「解除分期扣款」一貫話術騙人。

統計全台二二八名受騙者，受騙金額共三三六二萬元，成功攔阻僅十四萬元；有消費者信以為真持續多日匯款，受騙數十萬元，還有人被騙百萬以上。

警方說，詐騙集團會以話術「墊高」金額，如誤刷十筆近萬元訂房或卅筆千元房型，讓消費者擔心不得不處理；有些更加碼時間限制，「明天就會刷卡扣款」，設計迫切情境，讓消費者緊張立即操作轉帳。

刑事局重申，「解除分期扣款」是老哏手法，任何情況下聽到「誤設為經銷商」、「重複下單」、「網路銀行」等關鍵字就要提防，尤其是「需配合操作ATM」，百分之百是詐騙集團，千萬別上當。