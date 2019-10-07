親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台中市工廠大火
南方澳大橋斷裂
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

Booking.com訂房網疑個資外洩 228人受騙

2019-10-07 00:16聯合報 記者蕭雅娟廖炳棋陳金松／台北報導

警方受理知名訂房網詐騙，數量高達二二八件。記者蕭雅娟／翻攝
警方受理知名訂房網詐騙，數量高達二二八件。記者蕭雅娟／翻攝
分享

知名訂房網「Booking.com」今年五月起，疑似會員個資外洩，陸續有會員被詐騙集團冒充網站客服行騙；刑事局統計五個月內全國已有二二八人報案受騙，總受騙金額超過三千三百萬元。

刑事局預防科說，五月起全台陸續接獲訂房網消費者報案，聲稱遭客服人員詐騙，其中Booking.com連續廿一周均有超過五件詐騙案最多，共計二二八件，是問題最嚴重的訂房網，一六五反詐騙專線已將它列為高風險電商平台，並公布上榜。其他訂房網如Agoda、旅遊達人網、Hotels.com等網站，依序為四件、三件、一件，數量零星，但手法相同。

刑事局表示，該網站資安防護明顯有漏洞，但網站公司設在荷蘭，台灣只有客服部門，曾多次行文、發電郵要求改善，都未獲回覆，請交通部協助聯繫，也只獲得「台灣分公司只有客服人員」的消極回應，為了保障民眾權益提出示警。

據了解，刑事局為此，上周指派駐荷蘭聯絡官與「booking.com」荷蘭總部聯絡，目前就待荷蘭總部提出因應作為。

卅二歲林姓醫師日前報案，指遭Booking.com客服人員致電詐騙，誤以為訂房網系統異常，重複下單、扣款，後來再接獲刷卡銀行致電指定配合操作ATM，接連兩天依照指示操作，遭騙一百六十四萬餘元。

警方查出是Booking.com遭駭客入侵，盜走訂房網資料庫資料，詐團再假冒客服人員打電話給消費者，佯稱系統異常，因更新後出現數據出錯、人為操作瑕疵等，要求解除分期，接著再由假扮銀行行員協助處理扣款，以「解除分期扣款」一貫話術騙人。

統計全台二二八名受騙者，受騙金額共三三六二萬元，成功攔阻僅十四萬元；有消費者信以為真持續多日匯款，受騙數十萬元，還有人被騙百萬以上。

警方說，詐騙集團會以話術「墊高」金額，如誤刷十筆近萬元訂房或卅筆千元房型，讓消費者擔心不得不處理；有些更加碼時間限制，「明天就會刷卡扣款」，設計迫切情境，讓消費者緊張立即操作轉帳。

刑事局重申，「解除分期扣款」是老哏手法，任何情況下聽到「誤設為經銷商」、「重複下單」、「網路銀行」等關鍵字就要提防，尤其是「需配合操作ATM」，百分之百是詐騙集團，千萬別上當。

詐騙集團訂房荷蘭電商駭客個資資安醫師

相關新聞

旅遊達人教防備…網路訂房後 直接跟飯店確認

2019-10-07 00:31

5天偷4次 秘魯雙賊出境前被逮收押

2019-10-07 00:42

連撞12機車肇逃 4小時後猝死家門口

2019-10-07 00:40

日籍夫婦遊台首站高雄 2行李箱竟忘計程車上

2019-10-06 22:57

2幼嬰兒反鎖車內家長心急如焚 消防人員破窗救出

2019-10-06 21:51

手機不見女子誤以為遭扒手行竊 最後只是烏龍一場

2019-10-06 21:11

花蓮東大門夜市傳失火 疑排油煙機釀禍台電急斷電

2019-10-06 20:35

高雄港都客運驚傳站內意外 婦捲車底死亡司機沒察覺

2019-10-06 19:49

太魯閣水簾洞地面濕滑 大馬遊客不慎摔斷腿

2019-10-06 19:19

秘魯觀光客涉行竊五星級飯店、連鎖咖啡店 遭羈押禁見

2019-10-06 19:12

騎車躲追捕 毒品通緝犯壓到抽水機水管摔倒噴飛

2019-10-06 17:05

成大連儂牆再傳破壞 這次被撕的是小熊維尼海報

2019-10-06 17:04

中鋼輸送機帶起火 環保局依空汙法開罰

2019-10-06 16:10

慶生缺錢用手機翻譯搶移工 啤酒未喝完2嫌拘留室過生日

2019-10-06 16:10

中鋼礦砂輸送帶突冒煙自燃 幸及時撲滅虛驚一場　

2019-10-06 16:07

警政署辦慈善園遊會 陳家欽：民眾對警滿意度達7成7

2019-10-06 15:36

影／男子開車撞12輛機車逃逸 卻心肌梗塞死在家門口

2019-10-06 15:28

高雄仁武加油站疑氣爆 女騎士慘遭噴飛

2019-10-06 14:15

越南工人搭鷹架踩空 3公尺高墜落擦傷送醫

2019-10-06 13:57

成功大學連儂牆海報、留言字條遭撕毀 七旬老翁今到案

2019-10-06 13:55

為父母祈福走調宮廟亂鬥 警逮9人查出竟是儀式過長引起

2019-10-06 13:54

Booking.com訂房網疑個資外洩 228會員遭騙3千多萬元

2019-10-06 13:32

計程車載客五指山掃墓起火 司機乘客4人急逃命

2019-10-06 13:30

2秘魯籍男子五星級飯店偷包包 剛出境就逮

2019-10-06 13:23

颱風夜在新莊搶錢逃往雲林 嫌犯跳樓肝臟破裂

2019-10-06 13:04

七旬老婦人憶遊大樹舊鐵橋 不慎失足水溝被救起

2019-10-06 13:03

新營拆屋工人墜樓 空間狹小出動吊車救

2019-10-06 12:53

逼失聯移工性交易還擁槍毒 主嫌等5人遭拘提

2019-10-06 12:05

影／母抱急病女兒衝進派出所 台中烏日警車速送醫

2019-10-06 11:13

海巡菜鳥第1堂課：想吐一定要吞回去 否則…

2019-10-06 10:00

糗！越南導遊打人成傷謊報身分 警未確認送錯人搞烏龍

2019-10-06 09:37

台中山城居民飽受重機噪音 警攔檢66%超標

2019-10-06 09:20

夜間車禍肇事高 台南路口裝設爆閃警示燈提醒減速

2019-10-06 08:12

山區罕見大陣仗 台南玉井晚間數十部警車集結

2019-10-05 23:45

貨櫃車撞爛隔音牆 駕駛爆頭亡

2019-10-05 23:44

統促黨集會事前早「喬好」？警嚴正駁斥

2019-10-05 23:13
看更多

熱門文章

海巡菜鳥第1堂課：想吐一定要吞回去 否則…

2019-10-06 10:00

桃園機場拖飛機碰撞空橋 發動機整流罩受損

2019-10-06 12:00

花蓮東大門夜市傳失火 疑排油煙機釀禍台電急斷電

2019-10-06 20:35

手刃老母逆子要為媽媽上香求交保 法官不准

2019-10-06 10:32

獨／潑何韻詩漆還想進港 胡志偉：請記錄我是否活著離開

2019-10-06 11:43

慘！消防褲破到沒隔熱層 基層控沒錢換長官喊冤

2019-10-06 13:04

感念台中殉職打火英雄 禮儀公司300萬喪葬費用全包了

2019-10-06 20:38

萬噸平台船助拆南方澳跨港大橋 幕後低調船東是他

2019-10-06 12:34

中市2勇消公祭15日舉辦 禮儀公司無償協助

2019-10-06 13:24

影／男子開車撞12輛機車逃逸 卻心肌梗塞死在家門口

2019-10-06 15:28

新營拆屋工人墜樓 空間狹小出動吊車救

2019-10-06 12:53

中鋼輸送機帶起火 環保局依空汙法開罰

2019-10-06 16:10

影／母抱急病女兒衝進派出所 台中烏日警車速送醫

2019-10-06 11:13

Booking.com訂房網疑個資外洩 228會員遭騙3千多萬元

2019-10-06 13:32

台中山城居民飽受重機噪音 警攔檢66%超標

2019-10-06 09:20

廚師連3天摸女老闆下體 遭索賠他先自首求輕判

2019-10-06 09:20

桃機拖車操作不當 日航飛機擦撞空橋

2019-10-06 11:54

影／女子被偷拍裙底風光渾然不覺 消防員見義勇為逮色狼

2019-10-06 18:35

日籍夫婦遊台首站高雄 2行李箱竟忘計程車上

2019-10-06 22:57

直面上吊遺體無罣礙 台中殉職消防員曾分享助人心情

2019-10-06 11:53

高雄港都客運驚傳站內意外 婦捲車底死亡司機沒察覺

2019-10-06 19:49

台中2消防員殉職 專家：講原則太容易，那不是「真相」

2019-10-06 15:58

成大連儂牆再傳破壞 這次被撕的是小熊維尼海報

2019-10-06 17:04

72小時不放棄 墾丁潛水兩失蹤持續搜救

2019-10-06 10:36

成功大學連儂牆海報、留言字條遭撕毀 七旬老翁今到案

2019-10-06 13:55

連千毅收押禁見看電視惹議 雄檢：會釐清規定

2019-10-06 17:04

父親年輕時沈淪於賭博酗酒 子女聲請除免扶養法官判准

2019-10-06 17:33

高雄仁武加油站疑氣爆 女騎士慘遭噴飛

2019-10-06 14:15

拿500元要硬上女看護 高雄渣雇主成功逃10年追溯期

2019-10-06 14:53

太魯閣水簾洞地面濕滑 大馬遊客不慎摔斷腿

2019-10-06 19:19

2秘魯籍男子五星級飯店偷包包 剛出境就逮

2019-10-06 13:23

糗！越南導遊打人成傷謊報身分 警未確認送錯人搞烏龍

2019-10-06 09:37

中鋼礦砂輸送帶突冒煙自燃 幸及時撲滅虛驚一場　

2019-10-06 16:07

影／10月多項交通新制上路 正妹女警找萌童辦活動宣導

2019-10-06 13:19

手機不見女子誤以為遭扒手行竊 最後只是烏龍一場

2019-10-06 21:11

北市稱遊行禁蒙面 陳家欽：僅少數限制

2019-10-06 13:22

「掌握作息侵隱私」 監視器對準鄰居門口法院判拆

2019-10-06 14:23

連千毅之亂後 台中大掃黑抓19人起獲4把改造手槍

2019-10-06 12:31

颱風夜在新莊搶錢逃往雲林 嫌犯跳樓肝臟破裂

2019-10-06 13:04

連交2任未成年女友 高雄男逼做這事上法院

2019-10-06 22:43
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top