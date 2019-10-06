6旬翁洽公遇心臟作痛 癱坐在地警消聯合救援

2019-10-06 22:27 聯合報 記者 聯合報 記者 邱奕能 ╱即時報導



63歲的蔡姓老翁到高雄新興區公所洽公時，突然感到心臟不適，獨自癱坐在椅上，區公所員工見情況不對，擔心蔡翁出意外，趕緊向警方求救，新興警分局中正所員警趕到現場，會同消防救護車將蔡送醫，挽救寶貴生命。

警方表示，昨天中午12點多時，新興警分局接獲區公所報案，中正三路派出所楊姓、簡姓員警趕到現場釐清後，得知原來是蔡翁到區公所時，疑因心臟不適癱坐在椅子上，身上乏力，也無力再起身行走。