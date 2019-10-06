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6旬翁洽公遇心臟作痛 癱坐在地警消聯合救援

2019-10-06 22:27聯合報 記者邱奕能╱即時報導

63歲的蔡姓老翁到高雄新興區公所洽公時，突然感到心臟不適，獨自癱坐在椅上，區公所員工見情況不對，擔心蔡翁出意外，趕緊向警方求救，新興警分局中正所員警趕到現場，會同消防救護車將蔡送醫，挽救寶貴生命。

警方表示，昨天中午12點多時，新興警分局接獲區公所報案，中正三路派出所楊姓、簡姓員警趕到現場釐清後，得知原來是蔡翁到區公所時，疑因心臟不適癱坐在椅子上，身上乏力，也無力再起身行走。

員警到場後，先向蔡翁詢問病史，釐清蔡有高血壓及糖尿病，來區公所辦事心臟卻突然感到隱隱作痛。警方隨即聯同消防救護單位，將蔡翁送往高醫急救，讓老翁平安化險為夷。

63的老翁到高雄新興區公所洽公時，突然感到心臟不適癱坐在椅上，區公所員工見狀，趕...
63的老翁到高雄新興區公所洽公時，突然感到心臟不適癱坐在椅上，區公所員工見狀，趕緊向警方求救，即時挽救寶貴生命。記者邱奕能／翻攝
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老翁救護車高醫

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