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馬來西亞籍女子遊白楊步道水簾洞 滑倒骨折送醫

2019-10-06 17:04中央社 花蓮縣6日電

一名馬來西亞籍的劉姓女子今天到太魯閣國家公園遊覽，下午2時多前往白楊步道水簾洞，因地面溼滑而不慎滑倒，造成小腿骨折，無法行走，警消獲報前往救援送醫救治。

花蓮縣警察局新城分局表示，這名42歲劉姓女子今天下午和友人前往白楊步道健走，並到步道2.1公里處的水簾洞遊玩，她穿著一般布鞋踩在溼滑地面而不慎滑倒，造成右小腿骨折，以致無法行走。

同行友人打電話求援，經花蓮縣消防局第一大隊、保安警察第七總隊第九大隊、天祥派出所員警等前往救援，眾人合力用長背板將傷者抬出來，由救護車在白楊步道入口處接應，送門諾醫院救治。

太魯閣國家公園警察骨折

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