慶生缺錢用手機翻譯搶移工 啤酒未喝完2嫌拘留室過生日

2019-10-06 16:10 聯合報 記者 聯合報 記者 曾增勳 ╱即時報導



桃園市潘姓慶生皮包遺失缺錢，與吳男透過手機翻譯工具向泰國移工行搶，拿去買啤酒喝解渴，拘留室過生日。記者曾增勳／翻攝 分享 facebook 桃園市八德區潘姓男子昨天19歲生日，前往蘆竹區找18歲吳姓男子慶生，潘自稱皮包遺失沒錢，兩人昨晚在蘆竹區海山路，看見一名泰國籍移工宋吉深夜下班騎電動腳踏車經過，臨時起意攔下，利用手機語言翻譯工具詢問「身上有多少錢」，不料宋吉回答「沒錢」，被潘、吳兩人不滿持安全帽打傷，搶走身上皮包1000餘元，兩嫌回八德豐田一路超商買啤酒解渴慶生，尚未喝完就被警方循線逮捕，潘男在拘留室度過生日。

泰國移工宋吉指出，他昨晚下班騎電動腳踏車準備回宿舍，行經海山路，遇到潘姓、吳姓2人攔住他，用手機翻譯工具問他，「身上有多少錢」，他擔心碰到壞人，用手機回應「沒錢」，兩人竟持安全帽將他打傷，搶走身上皮包的1000餘元和證件。

警方今天上午表示，宋吉由熱心民協助報案，警方循線在八德區豐田一街一家超商附近，逮捕潘姓、吳姓男子2人，查出兩人抽走 1000元鈔票，其他零錢、證件連同皮包丟棄附近，警方找到皮包、證件之後，並在潘男身上查獲剩下1張500元鈔票及零錢。