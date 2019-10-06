中鋼礦砂輸送帶突冒煙自燃 幸及時撲滅虛驚一場

2019-10-06 16:07 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ╱即時報導



中鋼公司今天下午1點30分左右，中鋼公司廠內原料輸送帶發生自燃，冒出濃煙，公司廠內消防車迅即前往灌救，已於下午2點10分撲滅，沒有人員受傷，生產也不受影響，自燃起火原因尚待查明中。

高雄小港大林蒲鳳興里里長洪富賢說，里民跟他通報，他從中鋼外牆上看濃煙頗大，立即趕到中鋼廠區查看，，中鋼因應措施做得不錯，他到場還看到火苗竄起，但不到10分鐘就撲滅了。