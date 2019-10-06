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反送中／示威抗議升級 港警金鐘道發射催淚彈

中鋼礦砂輸送帶突冒煙自燃 幸及時撲滅虛驚一場　

2019-10-06 16:07聯合報 記者謝梅芬╱即時報導

中鋼公司今天下午1點30分左右，中鋼公司廠內原料輸送帶發生自燃，冒出濃煙，公司廠內消防車迅即前往灌救，已於下午2點10分撲滅，沒有人員受傷，生產也不受影響，自燃起火原因尚待查明中。

高雄小港大林蒲鳳興里里長洪富賢說，里民跟他通報，他從中鋼外牆上看濃煙頗大，立即趕到中鋼廠區查看，，中鋼因應措施做得不錯，他到場還看到火苗竄起，但不到10分鐘就撲滅了。

中鋼表示，目前正在查清原因，據了解，中鋼輸送帶之前也發生過類似自燃，主要是在運送礦砂時，因天氣過熱或磨擦引起自燃。

中鋼公司今天下午1點30分左右，中鋼公司廠內原料輸送帶發生自燃，冒出濃煙，消防人...
中鋼公司今天下午1點30分左右，中鋼公司廠內原料輸送帶發生自燃，冒出濃煙，消防人員立即到場灌救。圖／洪富賢提供
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中鋼公司今天下午1點30分左右，中鋼公司廠內原料輸送帶發生自燃，冒出濃煙，公司廠...
中鋼公司今天下午1點30分左右，中鋼公司廠內原料輸送帶發生自燃，冒出濃煙，公司廠內消防車迅即前往灌救，已於下午2點10分撲滅，沒有人員受傷，生產也不受影響，自燃起火原因尚待查明中。圖／洪富賢提供
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