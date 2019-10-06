計程車載客五指山掃墓起火 司機乘客4人急逃命

2019-10-06 13:30 聯合報 記者 聯合報 記者 柯毓庭 ╱即時報導



40餘歲的鄭姓計程車司機今天上午11時許行經新北市汐止區北28線16k處時，因不明原因造成引擎突然起火燃燒，所幸車上人員迅速逃出，消防獲報後趕赴現場，迅速將火勢撲滅，未造成人員傷亡。

據悉，該鄭姓司機上午載著3名乘客前往新北市汐止區五指山掃墓時，計程車在行駛中引擎突然起火燃燒，幸司機見引擎冒煙，迅速停車與乘客逃出車外，未造成人員傷亡；消防獲報後趕赴現場，將計程車火勢撲滅，但車子因火勢過大已燒成焦黑，目前火災調查組已前往調查。