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計程車載客五指山掃墓起火 司機乘客4人急逃命

2019-10-06 13:30聯合報 記者柯毓庭╱即時報導

40餘歲的鄭姓計程車司機今天上午11時許行經新北市汐止區北28線16k處時，因不明原因造成引擎突然起火燃燒，所幸車上人員迅速逃出，消防獲報後趕赴現場，迅速將火勢撲滅，未造成人員傷亡。

據悉，該鄭姓司機上午載著3名乘客前往新北市汐止區五指山掃墓時，計程車在行駛中引擎突然起火燃燒，幸司機見引擎冒煙，迅速停車與乘客逃出車外，未造成人員傷亡；消防獲報後趕赴現場，將計程車火勢撲滅，但車子因火勢過大已燒成焦黑，目前火災調查組已前往調查。

新北市消防局提醒民眾，十年以上老車引擎容易起火燃燒，請車主務必定期進場保養、檢查車輛，以避免意外發生。

鄭姓司機開著計程車在3名乘客前往新北市汐止區五指山掃墓時，因不明原因造成車輛引擎...
鄭姓司機開著計程車在3名乘客前往新北市汐止區五指山掃墓時，因不明原因造成車輛引擎起火燃燒。記者柯毓庭／翻攝
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消防獲報後趕抵現場將火撲滅，但因火勢過大，車輛燒成焦黑。記者柯毓庭／翻攝
消防獲報後趕抵現場將火撲滅，但因火勢過大，車輛燒成焦黑。記者柯毓庭／翻攝
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計程車汐止火災

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