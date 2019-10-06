2秘魯籍男子五星級飯店偷包包 剛出境就逮

2019-10-06 13:23 聯合報 記者 聯合報 記者 廖炳棋 ╱即時報導



兩名秘魯籍的外國遊客，日前以觀光名義來台，實際上卻到台北市各連鎖咖啡店及五星級飯店內行竊，轄區大安警分局獲報後展開調查，並通報檢方提前限制兩人出境，昨天清晨，兩名外籍竊嫌打算出境時，被警方攔查並帶回偵辦，並以竊盜罪嫌移送台北地檢署。

這兩名竊嫌上個月25日從泰國進入台灣，兩天後就開始在咖啡店或飯店內找尋作案目標，兩人假裝顧客發現民眾不注意或上洗手間時，就立即拿走民眾的包包；台北市區的大安、信義、松山等地區，共犯下至少5起竊案，由於兩嫌的其中一人曾轉往高雄旅遊，警方懷疑高雄地區也有竊案發生，另外兩嫌在機場也下手行竊，因此後續還要繼續偵辦。

竊案發生後，警方調閱監視器，鎖定兩人行蹤及曾下榻的旅館，鎖定兩人身分後馬上通報境管，天清晨兩嫌要出境時，被航警局攔下通知大安警分局，警方從兩人身上起獲贓款約2萬餘元，另外還有2台知名品牌高級相機的贓物、價值約20萬元，失主已經向警方指認，全案訊後依涉嫌竊盜罪嫌移送北檢偵辦，檢察官並提起聲押。