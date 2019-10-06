投資靈骨塔老農遭詐970萬 警逮3嫌

2019-10-06 13:23 中央社 宜蘭縣6日電



詐騙集團得知宜蘭一名老農持有靈骨塔位，先假裝要收購再遊說投資骨灰罈等，老農遭詐970萬元後，詐騙集團還謊稱有老人院要收購塔位，要老農再出資800萬元，警方共逮捕3人，訊後送辦。

警方今天表示，宜蘭警分局日前接獲員山鄉農會通報，一名老農欲以房屋抵押貸款新台幣800萬，疑似遭到詐騙，員警前往瞭解後，發現老農欲貸款投資靈骨塔，經苦口婆心勸說後，老農才恍然大悟遭騙，並向警方報案。

警方調查，詐騙集團得知老農持有靈骨塔位，先假意要收購塔位，再向老農謊稱必須搭配骨灰罈和神主牌位等周邊產品才能出售，購買一個骨灰罈28萬元，轉手可賣68萬元淨賺40萬元等，還謊稱已找到到賣家，投資一定能高獲利等話術，誘騙老農投資新台幣970萬元。

警方指出，詐騙集團成員月初又和老農聯繫，提到有老人院要收購40組塔位，希望老農繼續投資，雖老農回應手上沒有太多現金，但詐騙集團仍不死心，為取信老農，佯稱先前投資已獲利400萬元，只要再出資800萬元即可，誘使老農以房屋抵押向農會借貸800萬元。

警方昨天下午待詐騙集團成員前往老農家中取款時，一舉逮捕3名犯嫌，當場查扣現金400萬及大量契約書等證物，經初步調查，還有10多人受害，損失金額破億元，警方訊後依詐欺罪嫌將3人移送宜蘭地檢署偵辦。