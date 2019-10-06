新營拆屋工人墜樓 空間狹小出動吊車救

2019-10-06 12:53 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ╱即時報導



台南市新營區今天上午發生工人在拆屋時不慎摔落，因現場空間狹小搶救困難，消防隊員緊急出動器材車，以吊掛方式協助脫困送醫急救中。

新營消防分隊上午9點50分接到台南市消防局119勤務中心通報，新營中山路「交通台」附近一處老舊透天厝有工安意外，消防隊員趕至，發現現場正進行拆屋作業，45歲陳姓工人拆除屋頂石棉瓦屋頂，不明原因從4樓摔落至3樓，初步檢視脊椎疑似受傷。