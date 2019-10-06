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夜間車禍肇事高 台南路口裝設爆閃警示燈提醒減速

2019-10-06 08:12聯合報 記者黃宣翰╱即時報導

夜間行車速度快，駕駛人行經交岔路口未依規定減速，往往釀成人員傷亡交通事故。台南市警五分局統計，今年1至7月期間，夜間發生交通事故數占整體交通事故31.1%，警方除加強事故路段巡守、交通執法等勤務手段外，更藉由「科技」方法，在各易肇事路口裝設爆閃警示燈，彌補警力無法全時、全地出現空窗期，防制發生交通事故。

警方說，北區夜間易肇事路段為開元路、西門路4段及公園路段等，再以路段分析易肇事路口，選定轄內開元路與長榮路4段、西門路4段與和緯路2段及公園路與公園南路口等10處易肇事路口，裝設爆閃警示燈，入夜後藉藍、紅色閃爍燈光，就像巡邏車警示燈一般，達到嚇阻交通違規及促使駕駛人行經路口減速功效。

交通事故往往增加龐大社會成本，人員傷亡造成幸福家庭破碎，台南市警五分局長陳錦文說，防制交通事故發生，警方責無旁貸。汽機車駕駛人行經裝設「爆閃警示燈」路口，應提高警覺放慢車速，警方將採大數據分析滾動檢討調整裝設地點。

陳錦文籲請用路人行經路口，牢記口訣「慢、看、停」，「慢」接近路口，減慢速度。「看」擺頭左右察看，有無人車。「停」讓斑馬線上的行人先行。多一分注意、再多一分禮讓，平安出門，快樂回家。

台南市警五分局在北區易肇事路段裝設爆閃警示燈，提醒汽車駕駛人行經路口減速慢行。記...
台南市警五分局在北區易肇事路段裝設爆閃警示燈，提醒汽車駕駛人行經路口減速慢行。記者黃宣翰／翻攝
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