台64五股一交流道以西內側車道可走 預計晚8點全通

2019-10-05 18:48 聯合報 記者 聯合報 記者 魏翊庭 ╱即時報導



台64線台北港路段今下午發生貨櫃車撞隔音牆重大交通事故，由於事故現場進行拖吊作業，台64五股一交流道往西方向車道全線封閉，新北市交通局稍早表示，目前已經搶通內側車道，預計稍晚8點可全線通車。