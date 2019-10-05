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台64五股一交流道以西內側車道可走 預計晚8點全通

2019-10-05 18:48聯合報 記者魏翊庭╱即時報導

台64線台北港路段今下午發生貨櫃車撞隔音牆重大交通事故，由於事故現場進行拖吊作業，台64五股一交流道往西方向車道全線封閉，新北市交通局稍早表示，目前已經搶通內側車道，預計稍晚8點可全線通車。

新北交控中心表示，目前內側可通行，外側車道及路肩仍占用，預計8點可以全線通車。另平面目前也是外側可通行，內側因台64的拖吊作業怕影響安全暫時封閉。民眾如有任何疑問，可電新北交控中心0800090234查詢最新動態。

台64西行今下午發生貨櫃車撞隔音牆重大交通事故。記者巫鴻瑋／翻攝
台64西行今下午發生貨櫃車撞隔音牆重大交通事故。記者巫鴻瑋／翻攝
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