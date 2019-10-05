影／陸漁船撈過界丟網具拒檢逃 海巡緊追強靠登船扣回

2019-10-05 16:33 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



基隆海巡隊今天清晨在澎佳嶼西北23.5浬處，發現大陸漁船「閩福鼎」06526漁船疑似越界違規作業，海巡艇數次廣播喝令停船受檢，「閩」船拒絕受檢，丟棄作業網具加速逃逸，海巡艇緊追，強靠登檢取締。海巡人員在跳上船後，迅速控制駕駛台，將10員船員控制，將人船帶返正濱漁港。

海巡人員清查船上艙間物品及所帶食物，有約1.3噸雜魚、大蝦；生鮮豬肉約12公斤，豬肉後續處理由相關防疫檢疫局人員，實施全船檢疫消毒，並沒入銷毀豬肉，防堵疫情傳入國內。

海巡署第二巡防區規劃基隆及澳底海巡隊取締北方三島越界陸船專案勤務，基隆海巡隊100噸艇5日清晨5時，於澎佳嶼西北23.5浬處，發現1艘大陸漁船「閩福鼎」漁船疑似越界違規作業中，海巡艇數次廣播喝令「閩」船停船受檢，「閩」船拒絕受檢，立即丟棄作業網具加速逃逸。

海巡艇緊追，於彭佳嶼西北24.7浬處，以優勢警力強靠登檢取締，海巡人員在跳上「閩」船後，迅速控制駕駛台及將所有船員集中前甲板。「閩」船船長坦承於彭佳嶼東北19浬由東向西北航行作業，後續由海巡艇將「閩」船帶返正濱漁港。