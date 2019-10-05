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火災灌救弄濕家具遭求償 消防人員深感無奈

2019-10-05 16:35中央社 嘉義市5日電

嘉義市9月間發生消防人員破門救小孩、射水撲滅火勢弄濕家具遭求償事件，雖然最後沒有提出求償，但已讓冒險搶救的消防人員感到無奈，就連參與救災的義消也覺得離譜。

嘉義市消防局表示，彌陀路一處民宅於9月30日發生火警，消防人員趕抵，發現為兩棟RC建築物鄰接夾縫竄出濃煙及火舌，屋內民眾驚嚇逃出，因為是兩棟建築物間夾縫未拆除板模起火燃燒，搶救人員進入其中一戶射水灌救，所幸火勢未延燒。

不過，當下屋主認為屋內家具潮濕受損，要求賠償；嘉義市消防局搶救科長蕭明智指出，當時板模起火燃燒，已有向屋內延燒現象，消防人員開窗射水撲滅火勢，才未造成更大災損，後續與屋主溝通後，並沒有再提出賠償要求。

嘉義市消防局長蘇耀星今天表示，自己從事消防工作38年，第一次遇到火災受災戶求償的個案；火災搶救過程中，難免會造成家具等設備損壞，不過，當下沒有射水搶救、防止延燒，恐會造成更大的災害，屋主則會面臨更多的損失。

嘉義市義消鄭榮貴當時參與彌陀路民宅火災灌救，他說，當下火勢已快延燒至屋內，消防人員開窗射水搶救，這是標準作為，而屋主認為只是借道讓消防人員方便灌救，不過，起火處是兩戶共用牆壁處，加上火勢已快延燒進屋內，能不射水灌救嗎。

蕭明智指出，另一起個案於9月19日接獲民眾報案，一名2歲幼童反鎖屋內，屋主要求派遣雲梯車，不過，現場消防人員認為破門是最快速救援方式，當下也取得屋主同意，但當事人親人質疑破門作法有問題，提出申訴並要求賠償門鎖。

蕭明智說，雲梯車出動是依災害危急狀況，且還要考量現場腹地和電線等障礙物，現場消防人員會以風險最小的方式救援，這起個案執行並無不當。後續屋主也沒有再提出賠償事宜。

嘉義火災建築

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