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台64線事故畫面曝光 大量碎片如隕石般從天而降

2019-10-05 16:15聯合報 記者巫鴻瑋╱即時報導

今天下午1時許，台65線快速道路八里端0.8K處發生貨櫃車翻覆意外，同時因擦撞外側護欄，造成至少100公尺長的隔音牆完全破碎灑落下方台15線路面，貨車駕駛當場失去生命跡象，掉落的隔音牆碎片不僅砸毀1輛黑色轎車擋風玻璃及車頂，更有1名路過的70歲老翁當場被砸傷，緊急送往淡水馬偕醫院急救。

八里區中華路三段的路段監視器拍下，事故發生時，大量的隔音牆碎片從台64線的高架橋上掉落，所幸當時下方中華路口正好在停等紅燈，沒有造成大量人車被砸中，但仍有1名70歲的老翁被擊中左大腿，送往淡水馬偕醫院急救。

1輛路過的汽車被掉落的碎片砸中，造成車頂、擋風玻璃都碎裂。圖／翻攝自地方臉書社團
1輛路過的汽車被掉落的碎片砸中，造成車頂、擋風玻璃都碎裂。圖／翻攝自地方臉書社團
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淡水老翁馬偕醫院

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