台64線快速道路貨櫃車翻車 1人受困

2019-10-05 14:42 中央社 新北5日電



新北市政府消防局今天表示，下午1時30分許據報，台64線高架快速道路往八里方向0.8公里處1輛貨櫃車翻車，撞壞護欄，有大量物品掉落橋下，車禍造成貨櫃車1人受困。

消防局表示，這起車禍造成台64快速道路往八里台北港方向雙線道單線通車，目前正全力救援，提醒民眾提早繞道，避免影響救災及發生危險。