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台64線貨櫃車翻覆 鏟下整排隔音牆駕駛無生命跡象

五年前的一張插畫 預言了今日香港抗爭者進化

台64線貨櫃車翻覆 鏟下整排隔音牆駕駛無生命跡象

2019-10-05 14:17聯合報 記者巫鴻瑋╱即時報導

台64線事故發生現場下方的商港路，有大量隔音牆碎片掉落，1名路過民眾遭砸傷送醫。...
台64線事故發生現場下方的商港路，有大量隔音牆碎片掉落，1名路過民眾遭砸傷送醫。記者巫鴻瑋／翻攝
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台65線快速道路八里端0.8K處，往八里、台61線西濱公路方向，今天下午1點半左右，發生貨櫃車翻覆意外，1輛載運萬海航運貨櫃的貨櫃車，正要從快速道路高架段下交流道時，不明原因擦撞外側護欄。

貨櫃車從外側一路鏟起整排的隔音牆，大片隔音牆碎片更是摔落下方台15線道路，造成現場一片混亂，更有1名路過民眾遭掉落碎片砸傷，目前警消已緊急前往救援將人送醫；初步瞭解，年約30歲的貨櫃車駕駛救出時已經沒有生命跡象，警方仍在釐清車禍發生原因。

台64線事故發生現場下方的商港路，有大量隔音牆碎片掉落，1名路過民眾遭砸傷送醫。...
台64線事故發生現場下方的商港路，有大量隔音牆碎片掉落，1名路過民眾遭砸傷送醫。記者巫鴻瑋／翻攝
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台64線事故發生現場下方的商港路，有大量隔音牆碎片掉落，1名路過民眾遭砸傷送醫。...
台64線事故發生現場下方的商港路，有大量隔音牆碎片掉落，1名路過民眾遭砸傷送醫。記者巫鴻瑋／翻攝
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台64線事故發生現場下方的商港路，有大量隔音牆碎片掉落，1名路過民眾遭砸傷送醫。...
台64線事故發生現場下方的商港路，有大量隔音牆碎片掉落，1名路過民眾遭砸傷送醫。記者巫鴻瑋／翻攝
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八里車禍

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