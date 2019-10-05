小貨車追撞又翻覆 3大人2小孩受傷

2019-10-05 11:47 聯合報 記者 聯合報 記者 凌筠婷 ╱即時報導



昨天晚間六點多，一輛由49歲陳姓男子駕駛的小貨車由南往北行經溪湖鎮彰水路三段時，未注意前方道路缺口處有一輛小貨車正要迴轉，直接從後方撞上，導致施男的貨車翻覆，並波及對向由楊姓女子駕駛的轎車，三輛車撞成一團，施男貨車上載運的玻璃碎了一地，3名大人2名小孩受傷送醫。

據了解，陳男駕駛小貨車行經彰水路三段，走在內側車道卻沒注意到49歲施姓男子駕駛小貨車載了一車的玻璃正要迴轉，就從後方直接追撞，施男開的小貨車重心不穩翻覆，這時35歲楊姓女子開白色轎車載著4歲男童和1個月大的男嬰經過，被施男的小貨車撞上車頭，車頭毀損嚴重，而肇事的陳男也卡在貨車中動彈不得。

這場車禍出動了溪湖、埔心、秀水三個消防分隊，將陳男、施男被送往彰化醫院救治，陳男到院前已經休克，經檢查發現左大腿骨折和肝臟有撕裂傷，目前仍在加護病房觀察；施男則已經出院。楊女和兩名幼兒送到彰化基督教醫院，4歲男童頭皮挫傷、左手上臂擦傷、1個月男嬰頭皮挫傷，楊女頭部、胸部挫傷、左手肘擦傷，所幸都無生命危險。