親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台中市工廠大火
南方澳大橋斷裂
橋梁安全總體檢
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

香港緊急法第一夜：全港機能停擺，黑幫亂入打劫？

小貨車追撞又翻覆 3大人2小孩受傷

2019-10-05 11:47聯合報 記者凌筠婷╱即時報導

昨天晚間六點多，一輛由49歲陳姓男子駕駛的小貨車由南往北行經溪湖鎮彰水路三段時，未注意前方道路缺口處有一輛小貨車正要迴轉，直接從後方撞上，導致施男的貨車翻覆，並波及對向由楊姓女子駕駛的轎車，三輛車撞成一團，施男貨車上載運的玻璃碎了一地，3名大人2名小孩受傷送醫。

據了解，陳男駕駛小貨車行經彰水路三段，走在內側車道卻沒注意到49歲施姓男子駕駛小貨車載了一車的玻璃正要迴轉，就從後方直接追撞，施男開的小貨車重心不穩翻覆，這時35歲楊姓女子開白色轎車載著4歲男童和1個月大的男嬰經過，被施男的小貨車撞上車頭，車頭毀損嚴重，而肇事的陳男也卡在貨車中動彈不得。

這場車禍出動了溪湖、埔心、秀水三個消防分隊，將陳男、施男被送往彰化醫院救治，陳男到院前已經休克，經檢查發現左大腿骨折和肝臟有撕裂傷，目前仍在加護病房觀察；施男則已經出院。楊女和兩名幼兒送到彰化基督教醫院，4歲男童頭皮挫傷、左手上臂擦傷、1個月男嬰頭皮挫傷，楊女頭部、胸部挫傷、左手肘擦傷，所幸都無生命危險。

昨晚現場由溪湖派出所進行警戒、疏導，因貨車翻覆還須出動吊車，又滿地都是碎玻璃，使得路面清理特別困難，因此事發後2小時才完成拖吊和現場清理。警方呼籲，民眾駕車行經迴轉車道時，應特別注意對向來車，另夜間行車應保持安全距離，並注意車前狀況，避免視線不佳追撞造成交通事故

昨晚彰化縣溪湖鎮彰水路中華電信前發生三車連環車禍，造成3大人2小孩受傷送醫。記者...
昨晚彰化縣溪湖鎮彰水路中華電信前發生三車連環車禍，造成3大人2小孩受傷送醫。記者凌筠婷／翻攝
分享
昨晚彰化縣溪湖鎮彰水路中華電信前發生三車連環車禍，造成3大人2小孩受傷送醫。記者...
昨晚彰化縣溪湖鎮彰水路中華電信前發生三車連環車禍，造成3大人2小孩受傷送醫。記者凌筠婷／翻攝
分享

車道事故

相關新聞

搶救人民生命財產？嘉市消防救火 拆窗射水卻遭求償

2019-10-05 11:19

影／候車亭搶位 男搶拐杖打傷老翁逃逸

2019-10-05 10:15

夜半頻傳詭異鐵鍊聲 興達港浪犬拖捕獸夾一路哀鳴

2019-10-05 09:49

影／國五雪隧小貨車翻覆 車上3人無傷交通一度受阻

2019-10-05 09:45

影／超商2店員制止酒客吵鬧 遭剪刺傷腹部

2019-10-05 09:42

計程車失控撞斷分隔島 電線桿車頭全毀司機輕傷

2019-10-05 10:50

「警察先生幫幫我！」民宅有蛇 衝派出所求救

2019-10-05 10:19

變態飼主拖行毛小孩100公尺 狠心虐死棄屍只因不滿被咬

2019-10-05 09:49

肥料廠長突「消失」…掉桶間不治

2019-10-05 00:13

金門查獲進口腐土藏香菇 一叉露餡

2019-10-05 00:01

影／施工挖斷瓦斯管線 台南路面冒出瓦斯味噴泉

2019-10-04 21:10

北市民宅昨氣爆意外 北市府：非管線問題

2019-10-04 16:43

只記得丈夫的姓名 熱心警察幫八旬老嫗找到回家路

2019-10-04 16:23

折斷傘柄插爆同鄉喉結 他頸動脈噴血險死

2019-10-04 14:17

曳引車下坡撞翻吊卡車 林口北77線道一度受阻

2019-10-04 13:56

好衰！ 巷弄內撞到違停 小客車90度側翻

2019-10-04 13:49

影／緬甸船員外海腹痛難耐 海巡馳援海上接駁送醫

2019-10-04 11:48

婚戒、名表、豬公全被偷！準新人哭慘 賊被錄影貼網追

2019-10-04 11:27

影／機車載5公尺鐵管橫路面車禍 警：異想天開好危險

2019-10-04 08:27
看更多

熱門文章

今天公祭明天忘記！徐國勇不存在的SOP 氣炸消防員

2019-10-05 08:00

「帶你回家」斷橋6外籍漁工遺體不火化 空運所費不貲

2019-10-04 20:53

桃園橋梁剛好也是他檢測？ 詹江村怒：新潮流在幹什麼

2019-10-04 15:47

好友借車後一看油箱竟見底 她怒吼「沒下次了」

2019-10-05 11:14

台中肥料廠長失聯 竟墜入大型肥料桶命危

2019-10-04 16:58

桃園版李宗瑞！「蘆竹王陽明」偷拍性愛光碟遭判10年

2019-10-04 16:05

南方澳罹難移工賠500萬 高市勞工局長：把人命當雞

2019-10-04 18:04

貪圖他人50億定存佣金 反被倒打一耙損失600萬

2019-10-04 22:06

徐國勇稱火場無人就不用進場？ 消防員：騙騙外行人

2019-10-04 17:53

好衰！ 巷弄內撞到違停 小客車90度側翻

2019-10-04 13:49

酒店妹「兔女郎裝」遭傳網 怒告酒客網友散佈私密照

2019-10-04 14:16

AB型與O型生出O型兒？ 父死33年後確認非親生

2019-10-05 07:59

台中肥料廠長巡視廠區墜入肥料桶 送醫不治

2019-10-04 17:58

你是火場三寶嗎？4大救災地雷 踩中小心消防員發飆...

2019-10-05 09:00

南方澳斷橋查健行大學？宜檢：不證實也不否認

2019-10-04 18:48

獨／兩殉職消防員15日公祭 中市消防局長：晉陞小隊長

2019-10-04 15:35
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top