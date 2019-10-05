台中兩殉職消防員 檢：火場鑑定報告最速件處理

2019-10-05 11:24 聯合報 記者 聯合報 記者 林佩均 ╱即時報導



台中鐵皮工廠惡火釀兩消防員殉職，台中市消防局火調科人員第三天進駐火場進行勘查，預計今天結束勘查作業，火場鑑定報告將以最速件處理。台中地檢署襄閱主任檢察官林彥良指出，該起火場的具體研判與偵查作為，將等罹難者死因報告與火場鑑定報告出爐，再進一步釐清。

台中一家紙容器違建鐵皮工廠前天清晨大火，到場支援的西屯分隊隊員謝志雄(33歲)、張哲嘉(32歲)不幸殉職。

台中地檢署襄閱主任檢察官林彥良表示，偵辦檢察官廖育賢昨到大雅區火場勘查，由消防火調科調查起火處，了解兩名罹難者救災過程、陳屍位置，究竟本案有無涉及公共危險？檢警深入查證本案是電線走火、或縱火、或其他原因。

隨後檢察官轉往台中殯儀館進行相驗，由於遺體嚴重碳化，已採檢體送法務部法醫研究所，以最速件進行鑑定，了解罹難者是遭濃煙嗆死？重物壓死？或其他原因，檢察官相驗後，將遺體交還家屬。

檢察官將等罹難者死因、火場鑑定出爐，綜合研判後，不排除再傳「第二波」特定對象，釐清案情。

台中市消防局火調科人員今早第三度進駐火場進行勘查，火調科科長陳明德表示，預計今天現場勘查告一段落，後續的火場鑑定報告將以最速件處理，但日期無法確切說明。

據了解，一起火場鑑定報告依規定需於一個月內完成，送交轄區警分局，再由轄區分局併案送交台中地檢署。