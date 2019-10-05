搶救人民生命財產？ 嘉市消防救火拆窗射水卻遭求償

2019-10-05 11:19 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



嘉義市某棟公寓9月30日晚上發生火警，消防人員拉水線滅火，朝窗子射水撲滅火勢，火滅了，但過程中拆窗戶射水，住戶認為房間家具淹水受損要求賠償，讓消防弟兄無奈、感嘆。

消防局長蘇耀星說，他服務消防工作38年，首次發生有火災受災戶求償，過去曾發生求償案，並非受災戶，而是因為借道通過建物過程，緊急情形意外造成物品損壞，這起求償事件，消防弟兄採取必要射水滅火作為，朝窗子射水，撲滅火勢，過程中拆窗戶，住戶認為房間家具潮濕淹水受損，要求賠償。

消防局調查，9月30日晚上，市區某棟公寓發生火警，消防人員衝到三樓，拉水線滅火，火苗就在窗外，怕延燒起來，朝窗子射水，幾分鐘撲滅火勢，火滅了，但過程中拆窗戶射水，造成住戶房間家具淹水。

打火弟兄被求償無奈錯愕，考量當時情況緊急，才會做必要處置，先前也曾因為要救受困小孩，破門進入被求償，後來經過溝通，住戶打消念頭，每次火災發生，他們冒生命危險衝火場救火，這次遭災戶求償，難免打擊消防弟兄及民間義消救難人員士氣，希望民眾多體諒救火時消防人員的辛苦。