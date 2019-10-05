影／國五雪隧小貨車翻覆 車上3人無傷交通一度受阻

2019-10-05 09:45 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



國五雪山隧道北上15公里處，今天上午8時許，有輛小貨車自控翻覆，車上3人，無受困，無受傷，不需送醫，不過，一時交通受阻，北上單線通行。