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影／國五雪隧小貨車翻覆 車上3人無傷交通一度受阻

2019-10-05 09:45聯合報 記者羅建旺╱即時報導

國五雪山隧道北上15公里處，今天上午8時許，有輛小貨車自控翻覆，車上3人，無受困，無受傷，不需送醫，不過，一時交通受阻，北上單線通行。

國道警察隊據報到場拖吊，並在9時1分即處理並清掃完畢，開放通行。至於車禍是否與爆胎有關或其他原因？正在調查中。

小貨車雪隧自撞翻車，車上3人，無受困，無受傷，不需送醫。圖／新北消防局提供
小貨車雪隧自撞翻車，車上3人，無受困，無受傷，不需送醫。圖／新北消防局提供
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國五雪山隧道北上15公里處，今天上午8時許，有輛貨車翻覆，交通受阻與管制。國道警...
國五雪山隧道北上15公里處，今天上午8時許，有輛貨車翻覆，交通受阻與管制。國道警察隊拖吊。圖／警方提供
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小貨車雪隧自撞翻車，車上3人，無受困，無受傷，不需送醫。圖／新北消防局提供
小貨車雪隧自撞翻車，車上3人，無受困，無受傷，不需送醫。圖／新北消防局提供
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小貨車雪隧自撞翻車，車上3人，無受困，無受傷，不需送醫。圖／新北消防局提供
小貨車雪隧自撞翻車，車上3人，無受困，無受傷，不需送醫。圖／新北消防局提供
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警察國道車禍雪隧

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