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影／施工挖斷瓦斯管線 台南路面冒出瓦斯味噴泉

2019-10-04 21:10聯合報 記者周宗禎╱即時報導

台南市永康區東橋五路與東橋二街口，下午地面突然噴出滾滾「泉水」、散發陣陣瓦斯味白煙，原來是施工單位挖斷天然氣管線，附近民眾紛紛走避。

台南市消防局獲報派出特搜分隊人車到達現場，確認施工挖斷天然氣管線後，特搜消防員出線水線噴霧防護以免起火爆炸。永康分局大橋派出所員警3人，在周邊管制人員交通。

因消防員回報現場消防栓壓力不足，需要水庫車前來支援，消防局陸續出動9車21人助陣，半小時後天然瓦斯公司人員關閉5處天然氣閥門，天然氣洩漏情形中止，一小時後天然氣溢散，才逐漸恢復人車通行。

台南路面冒出瓦斯味噴泉，原來是施工挖斷瓦斯管線。圖／消防局提供
台南路面冒出瓦斯味噴泉，原來是施工挖斷瓦斯管線。圖／消防局提供
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台南路面冒出瓦斯味噴泉，原來是施工挖斷瓦斯管線。圖／消防局提供
台南路面冒出瓦斯味噴泉，原來是施工挖斷瓦斯管線。圖／消防局提供
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台南路面冒出瓦斯味噴泉，原來是施工挖斷瓦斯管線。圖／消防局提供
台南路面冒出瓦斯味噴泉，原來是施工挖斷瓦斯管線。圖／消防局提供
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台南路面冒出瓦斯味噴泉，原來是施工挖斷瓦斯管線。圖／讀者提供
台南路面冒出瓦斯味噴泉，原來是施工挖斷瓦斯管線。圖／讀者提供
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台南路面冒出瓦斯味噴泉，永康警方協助交管。圖／員警提供
台南路面冒出瓦斯味噴泉，永康警方協助交管。圖／員警提供
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消防員爆炸水庫

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