影／施工挖斷瓦斯管線 台南路面冒出瓦斯味噴泉

2019-10-04 21:10 聯合報 記者 聯合報 記者 周宗禎 ╱即時報導



台南市永康區東橋五路與東橋二街口，下午地面突然噴出滾滾「泉水」、散發陣陣瓦斯味白煙，原來是施工單位挖斷天然氣管線，附近民眾紛紛走避。

台南市消防局獲報派出特搜分隊人車到達現場，確認施工挖斷天然氣管線後，特搜消防員出線水線噴霧防護以免起火爆炸。永康分局大橋派出所員警3人，在周邊管制人員交通。