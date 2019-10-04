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搜救60小時！墾丁2失蹤潛客未尋獲 家屬期待奇蹟發生

2019-10-04 19:32聯合報 記者潘欣中╱即時報導

消防、義消、海巡、空勤等救援單位今天搜尋的海域，以鵝鑾鼻東南方至滿州鄉佳樂水、九...
消防、義消、海巡、空勤等救援單位今天搜尋的海域，以鵝鑾鼻東南方至滿州鄉佳樂水、九棚附近海域為主。記者潘欣中／翻攝
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屏東墾丁貓鼻頭外海前天發生3名船潛潛水客失蹤事件，3人中的潛水教練楊政佳當晚被漁民救起，救援單位今天持續進行海陸空搜索其他2人，目標由恆春半島南部海域轉向東部海域；搜救行動進入第60小時，仍未傳出佳音，隨著黃金72小時救援時間逐漸流逝，2失蹤潛客的家屬心急如焚，期待奇蹟發生。

根據前晚被救上岸的潛水教練楊政佳位置，是在鵝鑾鼻東南方海域，距貓鼻船潛點有17公里，顯示海流是往東流，消防、義消、海巡、空勤等救援單位今天搜尋的海域，以鵝鑾鼻東南方至滿州鄉佳樂水、九棚附近海域為主，因潛客身上可能有發光設備或手電筒，海巡巡防艇入夜後仍持續搜尋，把握到明天中午的黃金72小時。

載3名潛客出海的船長說，前天浪況穩定，3人在貓鼻頭彎角處內側下水後，原約定上午10時要上船，卻不見浮力標及人影，先行搜尋未果便報案，恐遇到類似洗衣機般的強勁海流。被救起的楊政佳告訴海巡人員，下水後因洋流強勁，約11分鐘就帶2人浮上水面，發現船的距離很遠，他想往船的方向游去，3人卻被強勁水流往外沖散。

恆春海巡隊表示，雖說海象平穩，但貓鼻頭海域水流湍急、水下海流紊亂，當地其他如鵝鑾鼻、七星岩也都屬危險海域，潛水愛好者應評估自身能力慎選海域，並做好自我防護措施；在地資深潛水業者則說，船應該跟著海底冒出的氣泡移動，潛客被流走失蹤，船長應負起最大的責任。

恆春海巡隊長陳永鋒說，今天搜尋範圍擴大至恆春半島東海岸的佳樂水至九棚海域。記者潘...
恆春海巡隊長陳永鋒說，今天搜尋範圍擴大至恆春半島東海岸的佳樂水至九棚海域。記者潘欣中／攝影
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海巡失蹤恆春

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