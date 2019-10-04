搜救60小時！墾丁2失蹤潛客未尋獲 家屬期待奇蹟發生

2019-10-04 19:32 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



消防、義消、海巡、空勤等救援單位今天搜尋的海域，以鵝鑾鼻東南方至滿州鄉佳樂水、九棚附近海域為主。記者潘欣中／翻攝 分享 facebook 屏東墾丁貓鼻頭外海前天發生3名船潛潛水客失蹤事件，3人中的潛水教練楊政佳當晚被漁民救起，救援單位今天持續進行海陸空搜索其他2人，目標由恆春半島南部海域轉向東部海域；搜救行動進入第60小時，仍未傳出佳音，隨著黃金72小時救援時間逐漸流逝，2失蹤潛客的家屬心急如焚，期待奇蹟發生。

根據前晚被救上岸的潛水教練楊政佳位置，是在鵝鑾鼻東南方海域，距貓鼻船潛點有17公里，顯示海流是往東流，消防、義消、海巡、空勤等救援單位今天搜尋的海域，以鵝鑾鼻東南方至滿州鄉佳樂水、九棚附近海域為主，因潛客身上可能有發光設備或手電筒，海巡巡防艇入夜後仍持續搜尋，把握到明天中午的黃金72小時。

載3名潛客出海的船長說，前天浪況穩定，3人在貓鼻頭彎角處內側下水後，原約定上午10時要上船，卻不見浮力標及人影，先行搜尋未果便報案，恐遇到類似洗衣機般的強勁海流。被救起的楊政佳告訴海巡人員，下水後因洋流強勁，約11分鐘就帶2人浮上水面，發現船的距離很遠，他想往船的方向游去，3人卻被強勁水流往外沖散。