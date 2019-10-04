親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台中市工廠大火
南方澳大橋斷裂
橋梁安全總體檢
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

金鐘前夕遭拔除入圍資格 主持人痛哭：史上最黑暗的一天

12強賽／劉致榮表現太吸睛 洪一中列入觀察名單

微笑男童溜出幼兒園 警及時找到焦急父

2019-10-04 18:48聯合報 記者高宇震╱即時報導

今日上午一名年僅3歲的李姓男童獨自在平鎮區環南路上閒逛，當時路上車子來回呼嘯而過，險象環生，宋屋派出所巡邏警員葉俊廷、劉明有恰好行經該地，立即上前牽起男童，但男童只會對著警察開心的嘻笑，還好在派出所安置不久後，就接到里長詢問電話，員警也將這名男童送回父親的懷抱。

平鎮警分局宋屋派出所長姚金寶表示，今日上午9點多，一名年僅3歲的李姓小男童在平鎮區環南路上某幼兒園內，趁著園方不注意時，竟獨自一人走出幼兒園，然後在車水馬龍的馬路邊閒晃，恰好派出所巡邏警員葉俊廷、劉明有行經該地發現，警員葉俊廷擔心男童發生危險，立即上前牽起男童小手，而男童也不怕生，對著警察開心的笑。

一時間警方也不知道男童為何在此，只有牽著男童挨家挨戶詢問，但周邊店家、住戶均表示沒有看過男童，只好先行帶回派出所安置。男童在派出所內完全不怕生，隨時露出開心的笑容，連派出所內當祖母的志工大姊也被男童的笑容所融化，直呼好可愛！

隨後派出所就接獲里長及幼兒園的詢問，得知男童已被警方找到鬆了一口氣，而接獲幼兒園通知的男童父親，也焦急的放下工作趕到幼兒園，員警最後也將男童送返幼兒園，讓心急如焚的老師及男童父親放下心中大石，抱起男童喜極而泣，頻頻感謝警方協助！

警員葉俊廷擔心男童發生危險，立即上前牽起男童小手，挨家挨戶詢問周邊店家。記者高宇...
警員葉俊廷擔心男童發生危險，立即上前牽起男童小手，挨家挨戶詢問周邊店家。記者高宇震／翻攝
分享
警員見男童獨自在平鎮區環南路上閒逛，立即上前牽起男童小手，但男童只會對著警察開心...
警員見男童獨自在平鎮區環南路上閒逛，立即上前牽起男童小手，但男童只會對著警察開心的嘻笑，還好在派出所安置不久後，就聯絡上男童父親。記者高宇震／翻攝
分享
警員葉俊廷擔心男童發生危險，立即上前牽起男童小手，挨家挨戶詢問周邊店家。記者高宇...
警員葉俊廷擔心男童發生危險，立即上前牽起男童小手，挨家挨戶詢問周邊店家。記者高宇震／翻攝
分享
警員葉俊廷擔心男童發生危險，立即上前牽起男童小手，挨家挨戶詢問周邊店家。記者高宇...
警員葉俊廷擔心男童發生危險，立即上前牽起男童小手，挨家挨戶詢問周邊店家。記者高宇震／翻攝
分享

幼兒園警察

相關新聞

只記得丈夫的姓名 熱心警察幫八旬老嫗找到回家路

2019-10-04 16:23

折斷傘柄插爆同鄉喉結 他頸動脈噴血險死

2019-10-04 14:17

曳引車下坡撞翻吊卡車 林口北77線道一度受阻

2019-10-04 13:56

好衰！ 巷弄內撞到違停 小客車90度側翻

2019-10-04 13:49

影／緬甸船員外海腹痛難耐 海巡馳援海上接駁送醫

2019-10-04 11:48

婚戒、名表、豬公全被偷！準新人哭慘 賊被錄影貼網追

2019-10-04 11:27

影／機車載5公尺鐵管橫路面車禍 警：異想天開好危險

2019-10-04 08:27

疑超車失控 重機騎士魂斷環東大道

2019-10-04 01:12

超狂開箱文！警消與6.5米巨蟒合影 蟒蛇竟乖乖配合

2019-10-03 22:55

躲過大貨車卻躲不過砂石車 19歲男子急救無效身亡

2019-10-03 22:40

疑更換天然氣管線不慎 北市民宅氣爆2人傷

2019-10-03 22:39

內壢車站旅客墜軌 停駛路線已恢復正常

2019-10-03 19:23

內壢車站傳墜軌 60歲男子遭列車輾過當場死亡

2019-10-03 18:58

騙很大！瞎掰是米其林一星主廚 假履歷詐騙合夥開餐廳

2019-10-03 17:39

不爽蜂鳴器太吵怒砸救護車 男子被判2月

2019-10-03 15:57

國道三號南下嘉縣市交界路段轎車自撞火燒車2人輕傷

2019-10-03 15:55

39歲婦西寧國宅16樓墜落 靠防護網命大無傷

2019-10-03 15:26

北市洛陽停車場8樓墜落 男失去呼吸心跳搶救中

2019-10-03 15:11

送貨司機幹走公司商品替自己加薪 2年多得手219萬

2019-10-03 14:54

機車連環撞 基隆街頭3輛機車「疊」在一起

2019-10-03 14:34

超車失控 重機騎士高架道路摔車亡

2019-10-03 14:33

暗路角落點亮「光明燈」 熱心宮廟捐120組爆閃燈

2019-10-03 14:24

生人回避！埔鹽鄉3日晚上有「送肉粽」法事

2019-10-03 14:17
看更多

熱門文章

超狂開箱文！警消與6.5米巨蟒合影 蟒蛇竟乖乖配合

2019-10-03 22:55

徐國勇說火場沒人就不進入 消防員：哪縣市有此規定？

2019-10-04 12:46

獨／南方澳斷橋案第四天 竣工圖曝光

2019-10-04 01:52

南京東路競速飆車撞死3人 謝亞軒開庭：我願意賠5百萬元

2019-10-04 11:26

消防員殉職 徐國勇：規定火場沒人 就不派消防員進入

2019-10-04 09:40

躲過大貨車卻躲不過砂石車 19歲男子急救無效身亡

2019-10-03 22:40

2消防員殉職 農地違建大火誰之過？

2019-10-04 00:22

要檢討制度！消防員感嘆：火場高溫逾千什麼裝備都撐不住

2019-10-04 09:10

醫院董事長贈2殉職警消各2百萬 免費替謝妻坐月子

2019-10-03 21:13

普悠瑪、私菸到斷橋... 酬庸不改 完美切割能止血？

2019-10-03 23:56

斷橋檢測團隊「產學合作」暴利？學者爆：類似案件很多

2019-10-03 19:43

台中農地違建大火燒出問題 市府今施鐵腕拆違建

2019-10-04 11:42

疑更換天然氣管線不慎 北市民宅氣爆2人傷

2019-10-03 22:39

油罐車失火造成橋斷？他從中看到這個國家的大問題

2019-10-04 11:15

草屯農地大型違規工廠拆除送辦 不法業者知難而退

2019-10-04 10:51

冷眼集／縱容農地違建 選舉凌駕一切

2019-10-04 00:24

桃園橋梁剛好也是他檢測？ 詹江村怒：新潮流在幹什麼

2019-10-04 15:47

真槍假冒玩具槍賣16萬 警佯裝買家面交逮人

2019-10-04 13:05

南方澳橋梁沒檢測吊材 黃國昌：檢測報告竟填「良好」

2019-10-04 11:45

影／跨港斷橋罹難者妻子來台見遺體 痛哭昏厥場面哀戚

2019-10-04 12:49

慰問殉職消防員家屬 蔡英文蹲下緊握雙手：允全力照顧

2019-10-04 10:16

辱警白道流氓遭鎖喉 他訴請賠償50萬元判駁回

2019-10-03 21:11

台中肥料廠長失聯 竟墜入大型肥料桶命危

2019-10-04 16:58

空姐小三挨告 2天後照常偕人夫爽遊歐洲

2019-10-04 11:25

上市寶特瓶包材大廠涉短報空汙費 中檢起訴老闆等19人

2019-10-04 12:45

女友暗示生日想要iPhone 11 他直呼：吃土也要買？

2019-10-03 21:06

鐵皮違章工廠火災易塌 消防員死亡陷阱

2019-10-03 23:45

連續工作48天睡醒半身不遂 伙房兵要國賠9百萬失敗了

2019-10-04 11:46

影／機車載5公尺鐵管橫路面車禍 警：異想天開好危險

2019-10-04 08:27

婚戒、名表、豬公全被偷！準新人哭慘 賊被錄影貼網追

2019-10-04 11:27

港務公司董事長「被請辭」 藍質疑交部斷尾求生

2019-10-04 00:26

放任農地上的工廠毒瘤 學者批民代官員都是共犯

2019-10-04 11:51

裙底風光遭偷拍PO網販賣 前職棒啦啦隊長怒喊「死變態」

2019-10-04 12:37

散播韓國瑜買票謠言 網友「黑韓」判4月

2019-10-04 09:47

好衰！ 巷弄內撞到違停 小客車90度側翻

2019-10-04 13:49

桃園版李宗瑞！「蘆竹王陽明」偷拍性愛光碟遭判10年

2019-10-04 16:05

海岸女屍命案偵破 她為200萬債務 用鐵鎚砸死好友

2019-10-04 00:53

台中肥料廠長巡視廠區墜入肥料桶 送醫不治

2019-10-04 17:58

兩殉職消防員嚴重碳化 檢察官相驗：牙齒幾乎化成灰

2019-10-04 16:42

獨／兩殉職消防員15日公祭 中市消防局長：晉升小隊長

2019-10-04 15:35
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top