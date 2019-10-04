微笑男童溜出幼兒園 警及時找到焦急父

2019-10-04 18:48 聯合報 記者 聯合報 記者 高宇震 ╱即時報導



今日上午一名年僅3歲的李姓男童獨自在平鎮區環南路上閒逛，當時路上車子來回呼嘯而過，險象環生，宋屋派出所巡邏警員葉俊廷、劉明有恰好行經該地，立即上前牽起男童，但男童只會對著警察開心的嘻笑，還好在派出所安置不久後，就接到里長詢問電話，員警也將這名男童送回父親的懷抱。

平鎮警分局宋屋派出所長姚金寶表示，今日上午9點多，一名年僅3歲的李姓小男童在平鎮區環南路上某幼兒園內，趁著園方不注意時，竟獨自一人走出幼兒園，然後在車水馬龍的馬路邊閒晃，恰好派出所巡邏警員葉俊廷、劉明有行經該地發現，警員葉俊廷擔心男童發生危險，立即上前牽起男童小手，而男童也不怕生，對著警察開心的笑。

一時間警方也不知道男童為何在此，只有牽著男童挨家挨戶詢問，但周邊店家、住戶均表示沒有看過男童，只好先行帶回派出所安置。男童在派出所內完全不怕生，隨時露出開心的笑容，連派出所內當祖母的志工大姊也被男童的笑容所融化，直呼好可愛！