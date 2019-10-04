婚戒、名表、豬公全被偷！準新人哭慘 賊被錄影貼網追

2019-10-04 11:27 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



基隆市一名曹姓男子上月底涉嫌潛入一間民宅洗劫，洗劫屋內財物，被害人是即將辦理結婚的準新人，發現放在家中的訂婚鑽戒、勞力士名表、存了多年的豬公全部被偷走，損失價值約十多萬元，哭得很慘。行竊過程全被隱藏的監視器錄下來，友人代貼網追查竊賊，警方查獲後依法送辦，但他仍矢口否認。

日前有管理員在臉書社群「基隆人大小事」貼文，指安樂區有竊賊大白天入侵行竊，被害人的婚戒、豬公被偷，哭的很慘，不敢回家，請大家有什麼線索，歡迎提供，並提供安定派出所電話，希望能早日破案，找回失物，引發不少網友關注。

貼文並附有被害人家中裝設隱藏監視器拍下的行竊過程，只見竊賊在客廳等地方翻箱倒櫃，每個角落都不放過，正面影像被拍得一清二楚，因是隱藏式的，竊賊才沒有發現。警方接獲報被害人報案後，發現提供的竊賊影像很清楚，比對後查出是列管治安人口，有多次竊盜前科，是一名曹姓慣竊。

曹男到案後矢口否認犯案，但因影像被拍得一清二楚，警方也有其他相關佐證的證據，因此將他依竊盜罪嫌函送基隆地檢署偵辦。被害人沒有找回失物很難過，希望竊賊交代失物下落，但竊賊推得一乾二淨。