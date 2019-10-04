親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台中市工廠大火
南方澳大橋斷裂
橋梁安全總體檢
何韻詩遭潑漆案
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

民調／蔡賴41.5%贏韓朱30.4％ 賴僅幫蔡加0.9百分點

吃這些能多活10年！陸高官食譜解密 御用營養師點關鍵

婚戒、名表、豬公全被偷！準新人哭慘 賊被錄影貼網追

2019-10-04 11:27聯合報 記者游明煌╱即時報導

基隆市一名曹姓男子上月底涉嫌潛入一間民宅洗劫，洗劫屋內財物，被害人是即將辦理結婚的準新人，發現放在家中的訂婚鑽戒、勞力士名表、存了多年的豬公全部被偷走，損失價值約十多萬元，哭得很慘。行竊過程全被隱藏的監視器錄下來，友人代貼網追查竊賊，警方查獲後依法送辦，但他仍矢口否認。

日前有管理員在臉書社群「基隆人大小事」貼文，指安樂區有竊賊大白天入侵行竊，被害人的婚戒、豬公被偷，哭的很慘，不敢回家，請大家有什麼線索，歡迎提供，並提供安定派出所電話，希望能早日破案，找回失物，引發不少網友關注。

貼文並附有被害人家中裝設隱藏監視器拍下的行竊過程，只見竊賊在客廳等地方翻箱倒櫃，每個角落都不放過，正面影像被拍得一清二楚，因是隱藏式的，竊賊才沒有發現。警方接獲報被害人報案後，發現提供的竊賊影像很清楚，比對後查出是列管治安人口，有多次竊盜前科，是一名曹姓慣竊。

曹男到案後矢口否認犯案，但因影像被拍得一清二楚，警方也有其他相關佐證的證據，因此將他依竊盜罪嫌函送基隆地檢署偵辦。被害人沒有找回失物很難過，希望竊賊交代失物下落，但竊賊推得一乾二淨。

警方說，被害人是即將新婚的新人，返家後發現訂婚戒指、鑽戒、手表等都準備要結婚的東西被偷了，很是著急，監視器有拍到很清楚嫌犯的樣子。財物共損失約十多萬元，警方依法送辦。

婚戒、名表、豬公全被偷，準新人哭慘，賊被錄下貼網追。圖／取自基隆人大小事
婚戒、名表、豬公全被偷，準新人哭慘，賊被錄下貼網追。圖／取自基隆人大小事
分享
婚戒、名表、豬公全被偷，準新人哭慘，賊被錄下貼網追。圖／取自基隆人大小事
婚戒、名表、豬公全被偷，準新人哭慘，賊被錄下貼網追。圖／取自基隆人大小事
分享

基隆結婚竊盜

相關新聞

影／機車載5公尺鐵管橫路面車禍 警：異想天開好危險

2019-10-04 08:27

疑超車失控 重機騎士魂斷環東大道

2019-10-04 01:12

超狂開箱文！警消與6.5米巨蟒合影 蟒蛇竟乖乖配合

2019-10-03 22:55

躲過大貨車卻躲不過砂石車 19歲男子急救無效身亡

2019-10-03 22:40

疑更換天然氣管線不慎 北市民宅氣爆2人傷

2019-10-03 22:39

內壢車站旅客墜軌 停駛路線已恢復正常

2019-10-03 19:23

內壢車站傳墜軌 60歲男子遭列車輾過當場死亡

2019-10-03 18:58

騙很大！瞎掰是米其林一星主廚 假履歷詐騙合夥開餐廳

2019-10-03 17:39

不爽蜂鳴器太吵怒砸救護車 男子被判2月

2019-10-03 15:57

國道三號南下嘉縣市交界路段轎車自撞火燒車2人輕傷

2019-10-03 15:55

39歲婦西寧國宅16樓墜落 靠防護網命大無傷

2019-10-03 15:26

北市洛陽停車場8樓墜落 男失去呼吸心跳搶救中

2019-10-03 15:11

送貨司機幹走公司商品替自己加薪 2年多得手219萬

2019-10-03 14:54

機車連環撞 基隆街頭3輛機車「疊」在一起

2019-10-03 14:34

超車失控 重機騎士高架道路摔車亡

2019-10-03 14:33

暗路角落點亮「光明燈」 熱心宮廟捐120組爆閃燈

2019-10-03 14:24

生人回避！埔鹽鄉3日晚上有「送肉粽」法事

2019-10-03 14:17

海巡漏夜搜尋未果 墾丁潛客仍有2人下落不明

2019-10-03 13:06

慟！86歲老翁逃出火場又衝回救老伴 不幸身亡

2019-10-03 12:34

詐騙集團佯裝FBI幹員 中壢警攔二次受騙追回26萬

2019-10-03 12:10

學者：越長的橋經費愈少 國內橋梁檢測淪走馬看花

2019-10-03 11:49

影／台中兩消防員殉職 進火場關鍵時間序曝光

2019-10-03 11:49

山區警派出所所長交接 警犬也追隨互調

2019-10-03 11:42

警方訂獎勵取締騎電動自行車未戴安全帽 民怨：政府搶錢

2019-10-03 11:42

議員服務處遭槍擊被疑辦案大事化小？ 桃警：加強巡邏

2019-10-03 11:08

22歲男凌晨駕車撞民宅 卡牆壁鐵皮傷重不治

2019-10-03 09:38

影／警方比手畫腳宣導騎電動自行車要戴安全帽 移工秒懂

2019-10-03 09:37

「謎之聲」樓上樓下都聽到 鄰居因此打起來

2019-10-03 07:47
看更多

熱門文章

南方澳斷橋陸學者憑影片立馬給結論 網友嘆：我們還在扯

2019-10-03 13:25

街景圖捕捉男女台中戶外活春宮 網友：Google太神

2019-10-03 17:06

5陸研究生模擬南方澳斷橋過程 網友驚：秒敗台灣學生

2019-10-03 16:42

獨／遺憾！殉職警消今年準備結婚 已買好透天厝要成家

2019-10-03 13:48

指郭台銘是「3億男」 周玉蔻判賠200萬確定

2019-10-03 16:19

回憶斷橋瞬間 油罐車司機女兒：他直覺有異踩油門加速

2019-10-03 11:34

超狂開箱文！警消與6.5米巨蟒合影 蟒蛇竟乖乖配合

2019-10-03 22:55

亞洲哪個國家最優？台灣一個特質 日本鄉民極推崇

2019-10-03 16:49

列隊敬禮送殉職勇消 義消淚崩痛哭

2019-10-03 11:34

獨／南方澳斷橋案第四天 竣工圖曝光

2019-10-04 01:52

南方澳斷橋 尋獲最後一名失聯漁工

2019-10-03 11:37

黃國昌公布合約書 痛批橋梁檢測團隊自己與自己簽約

2019-10-03 15:00

開SKODA加200元汽油 加油站員工不懂裝懂「這韓國車啦」

2019-10-03 13:33

中市殉職消防隊員 來不及迎接雙胞胎女兒出生

2019-10-03 11:54

GOOGLE街景好害羞 全裸男女入鏡

2019-10-03 17:38

生人回避！埔鹽鄉3日晚上有「送肉粽」法事

2019-10-03 14:17

躲過大貨車卻躲不過砂石車 19歲男子急救無效身亡

2019-10-03 22:40

2消防員殉職 農地違建大火誰之過？

2019-10-04 00:22

南方澳斷橋事件究責？ 柯文哲：反對燒女巫文化

2019-10-03 11:30

醫院董事長贈2殉職警消各2百萬 免費替謝妻坐月子

2019-10-03 21:13

普悠瑪、私菸到斷橋... 酬庸不改 完美切割能止血？

2019-10-03 23:56

39歲婦西寧國宅16樓墜落 靠防護網命大無傷

2019-10-03 15:26

機車連環撞 基隆街頭3輛機車「疊」在一起

2019-10-03 14:34

通霄海岸女屍朝殺人案偵辦 涉案女子疑金錢糾紛起殺機

2019-10-03 13:37

拆除斷橋「炸不得」進駐專業海事公司分段切割吊掛

2019-10-03 15:59

斷橋檢測團隊「產學合作」暴利？學者爆：類似案件很多

2019-10-03 19:43

南方澳橋斷漁船無法作業 中央將補償1億2千萬元

2019-10-03 17:27

疑更換天然氣管線不慎 北市民宅氣爆2人傷

2019-10-03 22:39

酬庸總找非專業的人 黃暐瀚：蔡英文不想改一改？

2019-10-03 12:19

影／海岸女屍命案偵破 疑金錢借貸糾紛惹殺機

2019-10-03 18:54

要檢討制度！消防員感嘆：火場高溫逾千什麼裝備都撐不住

2019-10-04 09:10

冷眼集／縱容農地違建 選舉凌駕一切

2019-10-04 00:24

台中火警2消防員殉職 郭辦：郭台銘將提供實質幫助

2019-10-03 12:01

消防員殉職 徐國勇：規定火場沒人 就不派消防員進入

2019-10-04 09:40

2打火兄弟殉職 現場弟兄哭紅眼：怎麼可能發生在台中？

2019-10-03 11:53

慟！86歲老翁逃出火場又衝回救老伴 不幸身亡

2019-10-03 12:34

辱警白道流氓遭鎖喉 他訴請賠償50萬元判駁回

2019-10-03 21:11

回家了！殉職２消防員家屬火場招魂 場面哀戚

2019-10-03 14:12

影／斷橋最後遺體浮腫卡港口消波塊 幸好沒漂出港外

2019-10-03 13:15

違章工廠舉報才拆？ 資深消防主管說：查報了也不會拆

2019-10-03 17:39
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top