影／機車載5公尺鐵管橫路面車禍 警：異想天開好危險

2019-10-04 08:27 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



基隆市一名男子日前利用機車載運多根長達5公尺生鏽大鐵管，民眾喊有夠誇張。記者游明煌／翻攝 分享 facebook 基隆市一名男子日前利用機車載運多根長達5公尺生鏽大鐵管，要送到舊貨商賣錢，但卻因太長在一處路口轉彎時，鐵管橫路雙向車道，還刮到一輛社區小巴士，機車也摔倒，一度造成交通大亂。警方將根據影片依法開罰。這名男子鐵管僅賣100多元，卻恐面對300到600元的違規罰單。

前日下午5點多，基隆市中正路，正榮街口下班時段車子很多，當時發生一起車禍，一輛機車載運的鐵管刮到一輛社區小巴士，機車橫倒在路上，綁著多根長約5公尺的鐵管在機車一側，這景象讓附近商家民眾看到都很傻眼。雙向交通一度受阻，並發生爭執，後來小巴士司機賠了機車騎士300元和解。

小巴司機說，省得麻煩賠錢了事，機車騎士則表示，他的機車倒下後發不動，鐵管是要送去賣的，只賣100多元。雙方並沒有報警處理。

機車騎士經常載送回收物到附近舊貨回收商賣錢，事故地點就在附近，舊貨商人員上前協助把鐵管拉出來，才讓車流恢復正常。居民說，這些鐵管有4到5公尺不等，都覺得這樣綁著載實在太危險，卡到其他車輛後果不堪設想。

基隆市交通隊副隊長吳誌權表示，從影片中可發現機車騎士利用機車載運過長物品，類似水管的東西，違反道路交管理處罰條例第31條，載運物品未依規定，根據規定載運規定，後輪延伸只能0.5公尺，很明顯這名機車騎士載的超過3到5公尺。

吳誌權提醒，機車載運這樣過長物品非常危險，如果行人、其他車輛碰到鐵管發生意外，相關責任都要這位騎士負責，不可不慎。機車附載人員或物品未依規定者，處駕駛人300元以上600元以下罰鍰。