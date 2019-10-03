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北市民宅發生氣爆 女屋主手臂灼傷送醫

2019-10-03 23:32中央社 台北3日電

北市南港區福德街附近一棟大樓今晚發生氣爆，警消初步了解，有瓦斯公司派員至民眾家中更換瓦斯管線時，不明原因造成氣爆，導致64歲女屋主的手臂輕微灼傷，送醫時意識清醒。

台北市警消晚間9時許獲報，南港區福德街一棟16樓的大樓驚傳氣爆，派員到場發現，案發地點為11樓，警消抵達時已無火勢，但64歲女屋主的手臂有2%二度灼傷，送醫前意識清醒。

警消初步了解，有瓦斯公司人員到民宅家中更換瓦斯管線時，過程中忽然發生氣爆，除女屋主手臂灼傷外，瓦斯公司人員右手也有輕微灼傷，但傷勢不嚴重，婉拒送醫，詳細案發狀況仍待調查釐清。

氣爆北市

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