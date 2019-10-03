獨／無人受困也要控制火勢 消防員做與不做都兩難

2019-10-03 16:49 聯合報 記者 聯合報 記者 林佩均 ╱即時報導



今晨台中市「群峪免洗餐具物流中心」免洗餐具工廠火災，造成兩名英勇消防員殉職；對此，外界有疑慮，工廠無人受困，為何要派消防員進廠監測火源？台中市消防局局長曾進財指出，火警除了救人第一，消防員還得控制火勢，兩名消防員持熱顯像儀進入監測火源，是為防範火勢延燒、擴大，現場總指揮官與小隊長調度得宜，未料短短十分鐘內火場無情，釀成憾事。

台中市位於大雅區的「群峪免洗餐具物流中心」，今晨1點多發生火警，火勢從工廠左側蔓延，2點11分西屯分隊到場支援，由小隊長周正斌帶領隊員謝志雄與張哲嘉全副武裝到場戒備。

消防局長曾進財表示，當時現場總指揮官是第一大隊組長黃耀星，黃請周姓小隊長在廠房右側監控，也就是堆放南北雜貨的群峪公司，不要讓左側火勢蔓延到右側。

周姓小隊長於2點50分回報，右側廠內有些許煙飄過來、沒有明火，請隊員謝志雄與張哲嘉持熱顯像儀進廠監測火源，十分鐘後周見濃煙瞬間聚集，呼叫無線電兩人失聯，3點5分請第一梯次RIT(緊急救援小組)搜尋一樓未果，再派第二梯次RIT進場，發現二樓已燃燒，趕緊撤出。

一名資深消防幹部透漏，雖然當時廠內沒有人員受困，但消防員除了救火，也要控制火勢，若因無人受困，就不積極尋找火源，事後廠房延燒、財損增加，消防員恐被業者控告瀆職，「做與不做，都兩難」。