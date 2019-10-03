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指郭台銘是「3億男」 周玉蔻判賠200萬確定

不爽蜂鳴器太吵怒砸救護車 男子被判2月

2019-10-03 15:57聯合報 記者邵心杰╱即時報導

台南33歲王姓男子罹患思覺失調症，今年3月間嫌救護車執行公務蜂鳴器響太吵竟抓狂，趁救護車經南門與南寧路口停等紅燈，衝上前出拳搥打引擎蓋，隨後又持花盆丟擲擋風玻璃，再持路邊拖把往引擎蓋上敲打，發洩怒氣，經通報員警到場協助，當場將他逮捕，王辯稱要找救護員玩，台南地院認王犯損壞公務員職務上掌管物品罪，處2月徒刑，可上訴。

台南地院調查，王罹患思覺失調症，7年前首次發病，當時妄想及幻聽嚴重，並有暴力行為，且因病情不穩定而反覆多次住院；今年4月間又因攻擊行為送奇美醫院急診，經藥物及物理約束後轉院至安南醫院就診。

院方審酌，王因見救護車不爽的犯罪動機，並自承當時明知對方是消防隊公務員仍執意徒手或持花盆、拖把毀損救護車，辨識行為違法的能力尚無顯著減低，依其損害救護車的程度，嚴重破壞公務員依法執行職務的安全性，尚未達成民事和解賠償損害等一切情狀，量處2月徒刑，可易科罰金。

檢警調查，王於今年3月29日晚間9時35分，在台南市中西區南門路與南寧街口，明知當時由黃姓救護員駕駛消防局救護車正鳴笛、閃燈，執行公務中，竟趁救護車停等紅燈之際，突上前出拳搥打救護車引擎蓋、持花盆朝救護車擋風玻璃丟擲，再以路邊拖把往救護車引擎蓋上敲打，致救護車引擎蓋、無線電天線、擋風玻璃均遭毀損，並危及黃的身體安全。經黃通報警方到場支援，以妨害公務現行犯逮捕。

王表示，救護車太吵，才會砸車；他承認打救護車，因為有救護員下車要抓他，趴在引擎蓋上，「我想找他玩！」。案發時，警方發現他領有身心障礙手冊，當場請法扶律師到場協助，檢方依妨害公務罪，聲請簡易判決。

台南市消防局救護車無線電天線、擋風玻璃、引擎蓋等均遭毀損，迄今尚未達成民事和解賠...
台南市消防局救護車無線電天線、擋風玻璃、引擎蓋等均遭毀損，迄今尚未達成民事和解賠償損害。圖／本報資料照片
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王見救護車不爽，衝上前出拳搥打引擎蓋，再持路邊拖把往引擎蓋上敲打，發洩怒氣，致引...
王見救護車不爽，衝上前出拳搥打引擎蓋，再持路邊拖把往引擎蓋上敲打，發洩怒氣，致引擎蓋凹陷毀損。圖／本報資料照片
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王姓男子嫌蜂鳴器響太吵，隨手持花盆朝救護車擋風玻璃丟擲。圖／本報資料照片
王姓男子嫌蜂鳴器響太吵，隨手持花盆朝救護車擋風玻璃丟擲。圖／本報資料照片
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