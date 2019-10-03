國道三號南下嘉縣市交界路段轎車自撞火燒車2人輕傷

2019-10-03 15:55 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



國道三號南下297Ｋ嘉義縣中埔鄉與嘉義市交界路段，下午近3點1輛轎車自撞護欄，造成火燒車，車上1男1女趕緊抱著嬰兒跳車逃生，2名大人輕傷送醫，嬰兒平安，嘉義縣市消防局獲報出動消防車及救護人員救援。