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國道三號南下嘉縣市交界路段轎車自撞火燒車2人輕傷

2019-10-03 15:55聯合報 記者魯永明╱即時報導

國道三號南下297Ｋ嘉義縣中埔鄉與嘉義市交界路段，下午近3點1輛轎車自撞護欄，造成火燒車，車上1男1女趕緊抱著嬰兒跳車逃生，2名大人輕傷送醫，嬰兒平安，嘉義縣市消防局獲報出動消防車及救護人員救援。

警消調查，下午2點53分，受理國道三號南下297公里(中埔鄉路段)車禍，現場為一輛自小客車自撞，車上人員自行脫困，車輛隨後起火燃燒，共造成2人(1男1女)因受傷(身體擦傷)送往聖馬醫院，另車內一名嬰兒無受傷，嘉義縣消防局出動各式消防車輛4輛，消防人員9人；嘉義市消防局出動各式消防車輛3輛，消防人員6人。

國道三號南下297.39Ｋ嘉義縣中埔鄉與嘉義市交界路段，下午近3點1輛轎車自撞護...
國道三號南下297.39Ｋ嘉義縣中埔鄉與嘉義市交界路段，下午近3點1輛轎車自撞護欄，造成火燒車，車上1男1女駕駛與乘客趕緊抱嬰兒跳車逃生，2名大人受輕傷送醫，嬰兒平安。記者魯永明／翻攝
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國道三號南下297.39Ｋ嘉義縣中埔鄉與嘉義市交界路段，下午近3點1輛轎車自撞護...
國道三號南下297.39Ｋ嘉義縣中埔鄉與嘉義市交界路段，下午近3點1輛轎車自撞護欄，造成火燒車，車上1男1女駕駛與乘客趕緊抱嬰兒跳車逃生，2名大人受輕傷送醫，嬰兒平安。記者魯永明／翻攝
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