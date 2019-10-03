北市洛陽停車場傳墜樓意外 男送醫前無呼吸心跳

2019-10-03 16:09 中央社 台北3日電



台北市警消今天下午獲報，洛陽停車場附近有救護案，派員到場發現一名年約45歲男子躺臥地下，身上有多處骨折，男子疑不明原因從高處墜落，男子送往台大醫院前已無呼吸心跳。

警消下午2時初獲報，洛陽停車場附近有救護案，派員到場發現，一名男子躺臥在靠近昆明街側人行道上，救護員立即當場急救。

據初步了解，男子年約45歲，有目擊民眾稱，男子疑從停車場頂樓墜落至人行道，男子送醫前已無呼吸心跳，至於男子身分及詳細案發狀況仍待調查釐清。