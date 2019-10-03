大雅工廠大火黑夜燒到白天 消防員累癱坐地休息

2019-10-03 15:33 聯合報 記者 聯合報 記者 余采瀅 ╱即時報導



台中市大雅區中和六路今天凌晨1點多驚傳工廠火警，前往支援的西屯消防分隊隊員張哲嘉及謝志雄不幸罹難。由於火勢猛烈，濃煙直竄天空，迄今火勢仍未撲滅，火場還在進行殘火處理，也令消防隊員累癱，只能坐在地上短暫休息，令人心疼。