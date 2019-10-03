北市洛陽停車場8樓墜落 男失去呼吸心跳搶救中

2019-10-03 15:11 聯合報 記者 聯合報 記者 李隆揆 ╱即時報導



台北市1名年約45歲男子今天下午2時許自洛陽停車場8樓墜落1樓地面，當場失去呼吸心跳，救護人員到場後已將其送往台大醫院救治，詳細案情有待警方釐清。