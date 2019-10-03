暗路角落點亮「光明燈」 熱心宮廟捐120組爆閃燈

2019-10-03 14:24 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



台南市警局佳里分局長斯儀仙重視轄區治安與交通狀況，走訪轄區各里鄰辦理「與里長有約座談會」，七股區三股里長黃仙立及西港區港東里長方郭秀雲等人建議，加強轄區裝設爆閃燈，以利預防交通事故發生，經調查目前轄區易肇事路段僅裝置47具爆閃燈，顯有不足，無法有效預防交通發生。

台南市七股區眾鑫鐵材行董事長李仲義獲悉後，熱心率先捐贈七股區30具爆閃燈，西港玉勅慶安宮及佳里金唐殿上元燈慈善會紛紛響應加入捐贈行列，共計捐贈120具爆閃燈，共同為轄區防制交通事故盡棉薄之力。

佳里警分局長斯儀仙昨下午利用取締酒駕勤務勤教，舉行頒贈感謝狀儀式，邀請捐贈代表慶安宮總幹事市議員方一峰、金唐殿上元燈慈善會會長楊志超及七股區眾鑫鐵材行董事長李仲義等代表與會，舉行爆閃燈捐贈儀式及致贈捐贈單位感謝狀，以感謝熱心人士善心義舉，一起為轄區點亮易肇事路口光明之燈。