回家了！殉職２消防員家屬火場招魂 場面哀戚

2019-10-03 14:12 聯合報 記者 聯合報 記者 余采瀅 ╱即時報導



台中市大雅區工廠今天凌晨大火，造成前往支援的台中市消防局西屯消防隊員謝志雄、張哲嘉殉職。殉職者家屬今天下午1點多重返火場招魂，家屬分別捧著罹難者的牌位，在道士引領進行招魂儀式，場面哀戚令人鼻酸。