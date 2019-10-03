慟！86歲老翁逃出火場又衝回救老伴 不幸身亡
彰化縣溪湖鎮1家會計師事務所的3樓今天凌晨突然失火，86歲巫姓男子驚醒衝下樓，向鄰居敲門求助後，又心急地跑回住家想衝上3樓搶救受困的老伴，不幸被濃煙嗆昏在客廳地上；消防人員趕到現場時屋內濃煙密布，發現巫男昏倒在客廳角落，衝上3樓臥室救出受困的85歲老婦人。
巫男被送到彰化醫院，醫師說，巫男被送到醫院前已無生命跡象，急救40分鐘後宣告死亡。老婦人被送到彰基醫院，醫師說，老婦人意識清楚，只是受到驚嚇。
消防局說，巫姓老夫婦與大兒擔任會計師的大兒子同住，兩人住在3樓，因老婦人行動不便，兩人分房睡覺，最近幾天，巫男的大兒子夫婦到加拿大，白天1樓事務所仍有人上班，晚上家裡只有巫男老夫婦。
今天凌晨零時多，巫男發現臥室失火，驚嚇中衝下樓，向鄰居敲門救助後又衝回住家，想回3樓救出老伴，不幸昏倒在客廳樓梯角落。
消防人員趕到巫家，看到大門未關，得知3 樓有人受困，立刻衝進屋內，看到巫男倒臥在客廳，立刻送往彰化醫院，並在3樓主臥室看到躺在床上、一臉驚嚇的老婦人。消防人員說，幸好老婦人的房門緊閉，只有部分濃煙進入臥室，老婦人被救下樓時意識很清楚。
消防局說，今天凌晨49分接到民眾報案，有1棟得知溪湖鎮二溪路1段有1棟3樓RC透天、4樓鐵皮加蓋建築物住宅火災，派遣各式消防車13車、警義消35人趕往搶救，救出2人都送醫，火勢在凌晨1時37分完全熄滅。經火災調查人員初步鑑識，起火點在巫男獨自睡覺的臥室，起火點在臥室的電扇附近。
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