學者：越長的橋經費愈少 國內橋梁檢測淪走馬看花

2019-10-03 11:49 聯合報 記者 聯合報 記者 潘乃欣 ╱即時報導



南方澳跨港大橋前天斷落，港務公司昨晚被查出，轄區內的17座橋，扣除4座新建者，13座中只有5座曾辦理檢測，其中2座距離上次檢測時間已隔11年和13年。橋梁工程專家表示，橋梁檢測要投入足夠的經費和人力，否則就算檢測，也只是走馬看花。台灣投入在檢測橋梁的經費少得可憐，計價上又以一座橋梁為單位，導致越長的橋，分到的經費越少。

台北科技大學工程學院院長、土木系教授宋裕祺說，台灣在檢測橋梁上，一平方公尺僅可分到20元，有的甚至約7元，和國外相比，經費少得可憐。希望這次事件能作為警訊，讓台灣投入更多經費，落實橋梁檢測。

多個專家推斷，以這次斷落的南方澳跨港大橋是因支撐橋面的鋼索內部鏽蝕。宋裕祺說，此類檢測並非專業上做不到，主因是投入經費太少。鋼索外面會包裹HDPE高密度聚乙烯套管，肉眼看不到鏽蝕的地方。如果投入的經費、人力不足，檢測就只是走馬看花、花錢了事。

中央大學土木系教授王仲宇說，國內的橋梁檢測是以一座橋梁為單位，例如將100座橋組成1個標案來檢測。但是橋梁有長有短，長的橋分得的經費甚少。未來應以橋板面積作為檢測經費的計算依據。

王仲宇也說，橋梁由縣市政府管理而非中央，也有經費不足的問題。這導致大多橋梁都採單價較低的目視檢測。但目視檢測也有規範，不至於什麼都檢查不出來。他建議提高目視檢測的單價，讓橋梁檢測的品質好一點。