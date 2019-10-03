影／台中兩消防員殉職 進火場關鍵時間序曝光

2019-10-03 11:49 聯合報 記者 聯合報 記者 林佩均 ╱即時報導



台中市西屯消防分隊今晨支援大雅區工廠火警，隊員謝志雄與張哲嘉今晨持熱顯像儀進入火場監測，小隊長周正斌發現兩人無線電沒有回應、立即通報第一梯次緊急救援小組進入火場，但火勢猛烈，接續第二梯次緊急救援小組於3點27分撤退，鐵皮工廠二樓塌陷、全面燃燒；今早8點多火控，搜救人員在工廠第四面窗戶旁發現兩名罹消防員遺體，兩人相距約15公尺。

今晨1點多，台中市大雅區一家鐵皮工廠起火，消防局出動10個分隊、各式救災車輛，其中西屯分隊於2點11分抵達火警現場，當時由小隊長周正斌指揮調度，派遣隊員謝志雄與張哲嘉全付武裝、手持熱顯像儀由1樓工廠門口進入監測。

台中市消防局第一救災救護大隊副大隊長楊世葆指出，根據現場搶救人員指出，當時謝員與張員進入工廠時沒有濃煙，所以派遣兩人持熱顯像儀進入工廠，監測有無濃煙與火勢。

根據台中市消防局資料：

今晨1點45分，台中市大雅區中和六路一間鐵皮工廠發生火警

2點11分，台中市消防局西屯分隊支援到場

2點50分，西屯分隊隊員謝志雄與張哲嘉全付武裝，持熱顯像儀進入工廠

3點00分，西屯分隊小隊長周正斌回報兩人失聯，無線電沒有回應

3點05分，第一梯次RIT(緊急救援小組)進場

3點21分，第一梯次RIT(緊急救援小組)撤出

3點22分，第二梯次RIT(緊急救援小組)進場，火勢已全面燃燒

3點27分，第二梯次RIT(緊急救援小組)撤出

8點08分，第一具大體尋獲

8點16分，第一具大體救出