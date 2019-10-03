警方訂獎勵取締騎電動自行車未戴安全帽 民怨：政府搶錢

2019-10-03 11:42 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



1日起15項交通新制上路，其中騎電動自行車未戴安全帽罰300元，警政署訂為期1個月交通大執法，還訂專案獎勵，取締3件記1支嘉獎，最多記7支共21件，農業型態嘉義縣，許多老人婦女少年騎電動自行車代步，鄰長有公務電動自行車，員警為績效認真勤快執法，許多民眾被開單荷包失血，紛紛向議員及村里長抱怨，議員李國勝今天批政府宣導期短，訂績效逼員警開紅單「搶錢！」。

「電動自行車速度慢不危險，未戴安全帽員警卻不放過!」朴子市許多騎電動自行車未戴安全帽市民被開紅單，氣呼呼跑到里長及議員辦事處吐苦水，民眾氣得說「政府缺錢嗎?」，文化里長楊石旭說，騎電動自行車大多弱勢族群，警方嚴格取締，民怨四起；朴子鬧區朴子派出所2天開10多張罰單，警方說，這是全國同步專案執法。

李國勝說，騎電動自行車未戴安全帽罰300元新制上路前，宣導不夠，鄉下許多農民不知道，又去年前縣長張花冠卸任前，編預算採購電動自行車送鄰長，當時法律未強制規定戴安全帽，縣府未送安全帽，部分鄰長未戴安全帽被取締，內心很不爽，警方規定取締3件記1支嘉獎，最多記7支共21件，形同逼員警求績效拚命取締，引發「政府搶錢」民怨。

縣警局交通隊說，配合警政署全國同步專案執法，專案期間取締獎勵辦法也是全國一致，嘉縣未單獨訂績效評比獎勵，新制上路前，警政署有宣導，新制幾乎將電動自行車比照機車納管，不只未戴安全帽開罰，超速及改裝都要罰，電動自行車超速執法認定困難，取締以未戴安全帽件數最多。